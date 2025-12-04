Міжнародні резерви України досягли найвищого рівня за всю історію незалежності – НБУ
Станом на 1 грудня 2025 року міжнародні резерви України досягли $54,748 млрд.
Про це повідомляє Національний банк України.
Україна встановила історичний максимум міжнародних резервів
Як зазначають у Нацбанку, це абсолютний рекорд за всю історію незалежної держави.
За місяць обсяг резервів зріс на $5,232 млрд, або 10,6% порівняно з 1 листопада.
Головним фактором стало надходження коштів від міжнародних партнерів у рекордних обсягах з початку року.
Їх сума перевищила чистий продаж валюти Національним банком та виплати за державним боргом у іноземній валюті.
Завдяки цьому обсяг резервів залишає валютний ринок України стійким, наголошує НБУ.
У листопаді на валютні рахунки уряду надійшло $8,148 млрд, серед яких:
- $6,890 млн від ЄС у межах ініціатив G7 ERA та Ukraine Facility,
- $810,4 млн через рахунки Світового банку,
- $332,1 млн від розміщення ОВДП,
- $115,5 млн від Банку розвитку Ради Європи.
За обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті Україна витратила $493 млн. Окремо виплачено МВФ $282,6 млн.
За даними НБУ, на валютному ринку в листопаді було продано $2,728 млрд і викуплено $1,3 млн, що дало чистий продаж валюти в розмірі $2,727 млрд — на 3,9% менше, ніж у жовтні.
Крім того, завдяки переоцінці фінансових інструментів резерви зросли ще на $581,7 млн.
Поточний обсяг міжнародних резервів дозволяє фінансувати майбутній імпорт протягом 5,6 місяця.
Для порівняння, на 1 листопада резерви становили $49,516 млрд, що теж було історичним максимумом на той час, зростання за жовтень склало 6,4%.