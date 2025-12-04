Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №14000 О Государственном бюджете Украины на 2026 год. Согласно документу, в 2026 году предусматривается постепенное повышение зарплат для работников образования.

Как изменится зарплата учителей в Украине в ближайшие годы, и что планирует правительство в сфере образования, читайте в нашем материале.

Изменения в детсадах и Новой украинской школе

Одним из важных направлений остается поддержка детей с особыми образовательными потребностями. В прошлом году такую помощь получили более 15 тысяч детей в садиках. И в 2025 году, как и в последующие годы, этот показатель планируют удерживать на стабильном уровне — чуть больше 15 тысяч.

НУШ продолжает развиваться. Например, количество инклюзивных классов будет увеличиваться: если в 2024-м их было около 27 тысяч, то в этом, 2025 году — почти 33 тысячи. В последующие годы планируется рост до 40 тысяч таких классов к 2028-му.

Количество коммунальных школ постепенно будет сокращаться: в 2024 году их было чуть больше 13 тысяч, а уже в 2025-м — около 12,6 тысяч. В 2028 году останется примерно 10,5 тысяч таких заведений.

Какая зарплата учителей: изменения, запланированные правительством

Согласно государственному бюджету, с 1 января 2026 года оплата труда педагогов вырастет на 30%, а с 1 сентября — еще на 20%. В то же время ко второму чтению депутаты добавили 4,8 млрд грн на отдельную программу поддержки престижности работы педагогических работников. По словам председателя Комитета ВР по вопросам бюджета Роксоланы Пидласой, эти средства должны позволить правительству рассмотреть дополнительное повышение зарплат учителей позже, уже после принятия бюджета.

Ранее группа народных депутатов предлагала увеличить зарплаты педагогов значительно существеннее — до уровня трех минимальных заработных плат. Однако, как пояснил министр финансов Сергей Марченко, Министерство финансов не поддержало такую инициативу из-за отсутствия необходимого финансового ресурса, поэтому правительство не заложило эти суммы в документ ко второму чтению.

По словам министра финансов Сергея Марченко, после первого этапа повышения средняя зарплата украинских учителей вырастет с 16,7 тыс. грн до 21,7 тыс. грн, а с сентября — в среднем до 30 тыс. грн. Он подчеркнул, что расчеты еще продолжаются, и конечные суммы будут зависеть от решений правительства по исполнению бюджета. Впрочем, министр заверил, что средний прирост зарплат учителям в следующем году будет не менее 10 тыс. грн в месяц.

Также Роксолана Пидласа уточнила, что по предложениям депутатов правительство заложило дополнительные 6,6 млрд грн на повышение зарплат для преподавателей высших учебных заведений.

Кроме того, она отметила, что в бюджете заложено:

14 млрд грн на продолжение реформы школьного питания;

6,6 млрд грн на увеличение академических стипендий;

более 2 млрд грн на закупку учебников;

17 млрд грн на проекты развития для Министерства образования и науки.

По словам Пидласой, все эти расходы направлены на комплексное усиление системы образования в 2026 году.

Поддержка школьников с особыми потребностями

В 2024 году инклюзивное образование в школах получали более 36 тысяч детей. Уже в этом году, в 2025-м, их количество возрастет до 43,7 тысячи, и этот уровень сохранится до 2028 года.

Количество классов, оборудованных по стандартам НУШ, возрастет: с 566 в прошлом году до 1 000 в этом году, и дальше это количество не будет уменьшаться.

В 2024-м повышение квалификации прошли около 149 тысяч педагогов. С 2025 года таких будет примерно 120 тысяч ежегодно.

Школьное питание

Очное обучение с питанием в 2024 году охватывало почти 928 тысяч младших школьников. В 2025-м их немного меньше — около 921 тысячи, и в дальнейшем этот показатель останется стабильным. Что касается учеников, которые учатся по смешанной форме, то с 97 тысяч в 2024 году эта цифра немного уменьшится до 95 тысяч и останется постоянной до 2028 года.

В целом Правительство планирует сделать образование более современным, инклюзивным. Среди приоритетов — создать комфортные условия для учеников и учителей, поддерживать детей с особыми потребностями, обновлять классы и постепенно повышать зарплаты педагогам.

