Верховна рада ухвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт №14000 Про Державний бюджет України на 2026 рік. Відповідно до документа, передбачається поступове підвищення зарплат для освітян у 2026 році.

Як зміниться зарплата вчителів в Україні у найближчі роки та що планує уряд у сфері освіти, читайте в нашому матеріалі.

Зміни у дитсадках та Новій українській школі

Одним із важливих напрямків залишається підтримка малюків з особливими освітніми потребами. Торік таку допомогу отримали понад 15 тисяч дітей у садочках. І в 2025 році, як і в наступні роки, цей показник планують утримувати на стабільному рівні — трохи більше 15 тисяч.

НУШ продовжує розвиватися. Наприклад, кількість інклюзивних класів збільшуватиметься: якщо у 2024-му їх було близько 27 тисяч, то в цьому, 2025 році — майже 33 тисячі. У наступні роки планується зростання до 40 тисяч таких класів до 2028-го.

Кількість комунальних шкіл поступово скорочуватиметься: у 2024 році їх було трохи більше 13 тисяч, а вже у 2025-му — близько 12,6 тисяч. У 2028 році залишиться приблизно 10,5 тисяч таких закладів.

Яка зарплата вчителів: зміни, заплановані урядом

Відповідно до державного бюджету, з 1 січня 2026 року оплата праці педагогів зросте на 30%, а з 1 вересня – ще на 20%. Водночас до другого читання депутати додали 4,8 млрд грн на окрему програму підтримки престижності роботи педагогічних працівників. За словами голови Комітету ВР з питань бюджету Роксолани Підласої, ці кошти мають дозволити уряду розглянути додаткове підвищення зарплат учителів пізніше, уже після ухвалення бюджету.

Раніше група народних депутатів пропонувала збільшити зарплати педагогів значно суттєвіше – до рівня трьох мінімальних заробітних плат. Однак, як пояснив міністр фінансів Сергій Марченко, Міністерство фінансів не підтримало таку ініціативу через відсутність необхідного фінансового ресурсу, тому уряд не заклав ці суми в документ до другого читання.

За словами міністра фінансів Сергія Марченка, після першого етапу підвищення середня зарплата українських учителів зросте з 16,7 тис. грн до 21,7 тис. грн, а з вересня – у середньому до 30 тис. грн. Він наголосив, що розрахунки ще тривають, і кінцеві суми залежатимуть від рішень уряду щодо виконання бюджету. Утім, міністр запевнив, що середній приріст зарплат учителям наступного року буде не меншим, ніж 10 тис. грн на місяць.

Також Роксолана Підласа уточнила, що за пропозиціями депутатів уряд заклав додаткові 6,6 млрд грн на підвищення зарплат для викладачів закладів вищої освіти.

Крім того, вона зазначила, що в бюджеті закладено:

14 млрд грн на продовження реформи шкільного харчування;

6,6 млрд грн на збільшення академічних стипендій;

понад 2 млрд грн на закупівлю підручників;

17 млрд грн на проєкти розвитку для Міністерства освіти і науки.

За словами Підласої, всі ці витрати спрямовані на комплексне підсилення системи освіти у 2026 році.

Підтримка школярів з особливими потребами

У 2024 році інклюзивну освіту у школах отримували понад 36 тисяч дітей. Вже цього року, у 2025-му, їх кількість зросте до 43,7 тисячі, і цей рівень збережеться до 2028 року.

Кількість класів, обладнаних за стандартами НУШ, зросте: з 566 торік до 1 000 цього року, і далі ця кількість не зменшуватиметься.

У 2024-му підвищення кваліфікації пройшли близько 149 тисяч педагогів. Із 2025 року таких буде приблизно 120 тисяч щороку.

Шкільне харчування

Очне навчання з харчуванням у 2024 році охоплювало майже 928 тисяч молодших школярів. У 2025-му їх трохи менше – близько 921 тисячі, і надалі цей показник залишиться стабільним. Щодо учнів, які вчаться за змішаною формою, то з 97 тисяч у 2024 році ця цифра трохи зменшиться до 95 тисяч і залишиться сталою до 2028 року.

Загалом Уряд планує зробити освіту більш сучасною, інклюзивною. Серед пріоритетів — створити комфортні умови для учнів і вчителів, підтримувати дітей з особливими потребами, оновлювати класи та поступово підвищувати зарплати педагогам.

