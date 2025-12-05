3 декабря Верховная Рада во втором чтении и в целом поддержала Государственный бюджет на 2026 год.

Будет ли повышение зарплат депутатам, читайте в нашем материале.

Действительно ли повысят зарплаты депутатам

Должностные выплаты для народных депутатов Украины и их помощников в 2026 году вырастут. Причиной является повышение прожиточного минимума для трудоспособного населения с 3 028 до 3 328 гривен, ведь именно от этой суммы рассчитываются их оклады.

Более того, в государственном бюджете на 2026 год предусмотрено увеличение финансирования для народных депутатов. Начиная со следующего года, их выплаты вырастут примерно на 120 тысяч гривен, в результате чего общая сумма достигнет около 200 тысяч гривен.

Эти средства планируется направлять на деятельность, связанную с работой депутатов в округах, содержание приемных и другие служебные расходы. Об этом свидетельствует итоговое заключение Бюджетного комитета по проекту госбюджета-2026, которое опубликовал в своем Telegram народный депутат от Европейской Солидарности Алексей Гончаренко. Полный документ опубликован на сайте Комитета по вопросам бюджета.

Это не повышение зарплаты депутатам, а компенсация расходов. В документе указано, что парламентариям будут компенсировать расходы, необходимые для выполнения их полномочий, в размере трех месячных должностных окладов, и эти выплаты не облагаются налогом.

Как проголосовали за бюджет-2026

Основные положения документа включают:

Повышение минимальной зарплаты с 8 000 до 8 647 грн.

Сохранение увеличения гонораров учителей: +30% с 1 января и еще +20% с 1 сентября. Также планируется выделение 4,8 млрд грн на программу повышения престижности труда педагогов.

Увеличение общего прожиточного минимума с 2 920 до 3 209 грн.

Повышение прожиточного минимума для трудоспособных лиц с 3 028 до 3 328 грн.

Рост прожиточного минимума для людей, утративших трудоспособность, с 2 361 до 2 595 грн.

Увеличение доли НДФЛ для местных бюджетов до 64%, при этом дополнительные средства должны быть использованы на оплату энергоносителей и покрытие задолженностей по тарифам.

1 млрд грн на закупку вооружения и военной техники для Минобороны.

Дополнительные 244 млн грн для Бюро экономической безопасности.

