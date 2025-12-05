3 грудня Верховна Рада у другому читанні та в цілому підтримала Державний бюджет на 2026 рік.

Чи буде підвищення зарплат депутатам, читайте в нашому матеріалі.

Чи дійсно підвищать зарплати депутатам

Посадові виплати для народних депутатів України та їхніх помічників у 2026 році зростуть. Причиною є підвищення прожиткового мінімуму для працездатного населення з 3 028 до 3 328 гривень, адже саме від цієї суми розраховуються їхні оклади.

Ба більше, у державному бюджеті на 2026 рік, передбачено збільшення фінансування для народних депутатів. Починаючи з наступного року, їхні виплати зростуть приблизно на 120 тисяч гривень, у результаті чого загальна сума сягатиме близько 200 тисяч гривень.

Ці кошти планують спрямовувати на діяльність, пов’язану з роботою депутатів на округах, утримання приймалень та інші службові витрати. Про це свідчить фінальний висновок Бюджетного комітету щодо проєкту держбюджету-2026, який опублікував у своєму Telegram народний депутат від Європейської Солідарності Олексій Гончаренко. Повний документ опубліковано на сайті Комітету з питань бюджету.

Це не підвищення зарплати депутатам, а компенсація витрат. У документі зазначено, що парламентарям компенсуватимуть витрати, необхідні для виконання їхніх повноважень, у розмірі трьох місячних посадових окладів, і ці виплати не оподатковуються.

Як проголосували за бюджет-2026

Основні положення документа включають:

Підвищення мінімальної зарплати з 8 000 до 8 647 грн.

Збереження збільшення гонорарів учителів: +30% із 1 січня та ще +20% із 1 вересня. Також планується виділення 4,8 млрд грн на програму підвищення престижності праці педагогів.

Збільшення загального прожиткового мінімуму з 2 920 до 3 209 грн.

Підняття прожиткового мінімуму для працездатних осіб з 3 028 до 3 328 грн.

Зростання прожиткового мінімуму для людей, які втратили працездатність, із 2 361 до 2 595 грн.

Збільшення частки ПДФО для місцевих бюджетів до 64%, при цьому додаткові кошти мають бути використані на оплату енергоносіїв та покриття заборгованостей за тарифами.

1 млрд грн на закупівлю озброєння та військової техніки для Міноборони.

Додаткові 244 млн грн для Бюро економічної безпеки.

