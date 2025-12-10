Дніпровська група компаній Sol Union почала будівництво фабрики Neo Food System в Київській області. Проєктна потужність підприємства дозволятиме виробляти 60 тис. готових страв щодня.

Про це повідомив заступник голови Комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський.

Будівництво фабрики з виробництва напівфабрикатів під Києвом: що відомо

Фабрика вироблятиме готові для споживання охолоджені страви, пастеризовані, стерилізовані та з глибокою заморозкою. Обсяг інвестицій групи у цей проект – 220 млн грн.

Як зазначив Дмитро Кисилевський, для реалізації поточних інвестиційних проєктів Sol Union скористалася кількома програмами політики розвитку українських виробників Зроблено в Україні. Зокрема, група скористалася державним грантом на переробку 8 млн грн, придбавши автоклави виробництва київського заводу Rozfood.

Крім того, група залучила кредити програми 5-7-9. І планує надалі розширити кредитний портфель.

Запуск заводу передбачає створення в Київській області 260 нових робочих місць. Площа виробництва – 4000 кв. м.

Для реалізації проєкту фабрики Neo Food System група придбала готове промислове приміщення, яке вже має необхідні обсяги приєднаної електроенергії, водозабезпечення, очисні споруди та водовідведення. Монтаж обладнання підприємства розпочнеться в квітні 2026 року.

Запуск виробництва заплановано на червень, вихід на проєктну потужність – на вересень 2026 року. На 2027 рік заплановані перші поставки на експорт до країн ЄС.

До складу групи компаній Sol Union входять дві фабрики з виробництва та фасування продуктів харчування, овочесховище на 5000 т продукції, склади загальною площею 17 тис. кв.м. Дотепер всі підприємства групи були розташовані в Дніпрі.

Програма для українських виробників Зроблено в Україні обʼєднує державні програми, спрямовані на розвиток виробництва, залучення інвестицій та стимулювання експорту.

