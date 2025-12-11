Официальный курс евро на 12 декабря установлен на уровне 49,5154 грн, что является рекордным показателем. Это на 30 копеек больше по сравнению с курсом европейской валюты по состоянию на 11 декабря.

Об этом сообщает Национальный банк Украины.

Каким будет курс евро на 12 декабря

Национальный банк Украины определил на пятницу, 12 декабря, официальный курс доллара США к гривне на уровне 42,27 грн за доллар, таким образом украинская валюта укрепилась на 1 копейку.

В отношении евро гривна, наоборот, ослабила свои позиции: официальный курс европейской валюты на 12 декабря установлен на уровне 49,52 грн за один евро, то есть гривна потеряла 30 копеек.

Это новый исторический максимум курса евро в Украине. Предыдущий рекорд был зафиксирован 2 июля, когда курс евро составлял 49,41 грн.

На межбанковском валютном рынке Украины по состоянию на 16:00 котировки гривны к доллару определились на уровне 42,16/42,19 грн/доллар, а курс евро составил 49,43/49,45 грн/евро.

В ПриватБанке курс доллара к гривне в четверг, 11 декабря, повысился на 23 копейки и составляет 42,58 гривны за доллар. Курс евро в банке сегодня вырос на 35 копеек и составляет 49,80 грн за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 41,98 гривны, а евро — по 48,80 грн за единицу иностранной валюты.

