Курс євро до гривні встановив новий рекорд
- Офіційний курс євро на 12 грудня зріс до рекордних 49,52 грн, що на 30 копійок більше, ніж напередодні.
- Офіційний курс долара встановлено на рівні 42,27 грн, і це свідчить про зміцнення гривні на 1 копійку.
Офіційний курс євро на 12 грудня встановлено на рівні 49,5154 грн, що є рекордним показником. Це на 30 копійок більше порівняно з курсом європейської валюти станом на 11 грудня.
Про це повідомляє Національний банк України.
Яким буде курс євро на 12 грудня
Національний банк України визначив на п’ятницю, 12 грудня, офіційний курс долара США до гривні на рівні 42,27 грн за долар, таким чином українська валюта зміцнилася на 1 копійку.
Щодо євро, гривня, навпаки, послабила свої позиції: офіційний курс європейської валюти на 12 грудня встановлено на рівні 49,52 грн за один євро, тобто гривня втратила 30 копійок.
Це новий історичний максимум курсу євро в Україні. Попередній рекорд було зафіксовано 2 липня, коли курс євро складав 49,41 грн.
На міжбанківському валютному ринку України станом на 16:00 котирування гривні до долара визначилися на рівні 42,16/42,19 грн/долар, а курс євро склав 49,43/49,45 грн/євро.
У ПриватБанку курс долара до гривні у четвер, 11 грудня, підвищився на 23 копійки і складає 42,58 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні зріс на 35 копійок і становить 49,80 грн за євро.
Продати американську валюту у банку можна за курсом 41,98 гривні, а євро – за 48,80 грн за одиницю іноземної валюти.
Напередодні Різдва валютний ринок в Україні може поводитися непередбачувано.