Участники боевых действий имеют право на досрочное оформление пенсии по возрасту, согласно разъяснениям Пенсионного фонда Украины.

Это предусмотрено статьей 115 закона Украины Об общеобязательном государственном пенсионном страховании.

Какова минимальная пенсия для УБД в Украине, читайте в нашем материале.

Минимальная пенсия участника боевых действий: сумма

Согласно нормам закона, мужчины могут воспользоваться этим правом по достижении 55 лет, женщины с 50 лет, при условии наличия необходимого страхового стажа:

не менее 25 лет для мужчин;

не менее 20 лет для женщин.

Обязательным условием является официально подтвержденный статус участника боевых действий.

Подать заявление на назначение пенсии можно лично в любом сервисном центре Пенсионного фонда Украины независимо от места жительства или дистанционно — через электронный портал ПФУ или портал Дія, используя квалифицированную электронную подпись. В случае онлайн-обращения к заявлению прилагаются электронные копии необходимых документов.

Перечень лиц, относящихся к участникам боевых действий, определен статьей 6 закона Украины О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты.

Поскольку досрочная пенсия для этой категории является разновидностью пенсии по возрасту, ее размер рассчитывается по общим правилам, а значит индивидуально для каждого человека. В ПФУ добавили, что сумма зависит от заработной платы, с которой уплачивались взносы, и коэффициента страхового стажа в соответствии с положениями Закона №1058-IV.

В настоящее время размер минимальной пенсии для УБД равен минимальному размеру пенсии по возрасту при полном стаже (35 лет у мужчин и 30 лет у женщин) и соответствует прожиточному минимуму для лиц, утративших трудоспособность.

Следовательно, минимальная пенсия у военных с УБД в 2025 году составит 2 361 грн. За каждый полный год стажа сверх нормы пенсия увеличивается на 1%, но размер такого повышения ограничивается 1% минимальной пенсии. При этом имеющийся сверхнормативный стаж не аннулируется.

Но это не означает, что УБД получит минималку. Ведь с 1 марта 2025 года минимальный гарантированный размер пенсионных выплат для участников боевых действий составляет 5 528 грн. Если общая сумма пенсии со всеми надбавками не достигает этого уровня, государство компенсирует разницу в виде ежемесячной адресной помощи.

Надбавки к минимальной пенсии участника боевых действий

Кроме основной пенсии, участникам боевых действий могут назначаться различные доплаты и надбавки, в зависимости от статуса, заслуг и других оснований, предусмотренных законодательством.

Доплаты к минимальной пенсии УБД:

Ветеранам войны устанавливается повышение в размере 25% прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц. На сегодняшний день это 590,25 грн. Такая доплата начисляется независимо от вида пенсии, как военным, так и гражданским пенсионерам.

Отдельные граждане, имеющие государственные награды, могут претендовать на доплату за особые заслуги перед Украиной. Ее размер колеблется от 23% до 40% прожиточного минимума, что на данный момент составляет от 543,03 грн до 944,40 грн.

Также предусмотрена ежемесячная целевая денежная помощь на проживание в сумме 40 грн.

Для участников боевых действий, имеющих инвалидность вследствие войны, с 1 марта 2025 года установлены следующие минимальные выплаты:

I группа — 16 847 грн;

II группа — 13 822 грн;

III группа — 9 478 грн.

В то же время Пенсионный фонд отмечает, что максимальный размер пенсии, назначенной по закону №1058-IV с учетом всех доплат и надбавок, не может превышать десятикратный прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность. Сейчас это 23 610 грн.

