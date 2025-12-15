Мінімальна пенсія УБД у 2025 році: суми та надбавки
Учасники бойових дій мають право на дострокове оформлення пенсії за віком, згідно з роз’ясненнями Пенсійного фонду України.
Це передбачено статтею 115 закону України Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування.
Яка мінімальна пенсія для УБД в Україні, читайте в нашому матеріалі.
Мінімальна пенсія учасника бойових дій: сума
Згідно з нормами закону, чоловіки можуть скористатися цим правом після досягнення 55 років, жінки – з 50 років, за умови наявності необхідного страхового стажу:
- не менше 25 років для чоловіків;
- не менше 20 років для жінок.
Обов’язковою умовою є офіційно підтверджений статус учасника бойових дій.
Подати заяву на призначення пенсії можна особисто в будь-якому сервісному центрі Пенсійного фонду України незалежно від місця проживання або дистанційно – через електронний портал ПФУ чи портал Дія, використовуючи кваліфікований електронний підпис. У разі онлайн-звернення до заяви додаються електронні копії необхідних документів.
Перелік осіб, які належать до учасників бойових дій, визначено статтею 6 закону України Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту.
Оскільки дострокова пенсія для цієї категорії є різновидом пенсії за віком, її розмір розраховується за загальними правилами, а отже індивідуально для кожної людини. У ПФУ додали, що сума залежить від заробітної плати, з якої сплачувалися внески, та коефіцієнта страхового стажу відповідно до положень закону №1058-IV.
Наразі розмір мінімальної пенсії для УБД дорівнює мінімальному розміру пенсії за віком за повного стажу (35 років у чоловіків і 30 років у жінок), що встановлений на рівні прожитковому мінімуму для осіб, які втратили працездатність.
Отже, мінімальна пенсія у військових з УБД у 2025 році – 2 361 грн. За кожен повний рік стажу понад норму пенсія збільшується на 1%, але розмір такого підвищення обмежується 1% мінімальної пенсії. При цьому наявний понаднормовий стаж не анулюється.
Але це не означає, що УБД отримає мінімалку. Адже з 1 березня 2025 року мінімальний гарантований розмір пенсійних виплат для учасників бойових дій становить 5 528 грн. Якщо загальна сума пенсії з усіма надбавками не досягає цього рівня, держава компенсує різницю у вигляді щомісячної адресної допомоги.
Надбавки до мінімальної пенсії учасника бойових дій
Крім основної пенсії, учасникам бойових дій можуть призначатися різні доплати та надбавки, залежно від статусу, заслуг і інших підстав, передбачених законодавством.
Доплати до мінімальної пенсії УБД:
- Ветеранам війни встановлюється підвищення в розмірі 25% прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб. На сьогодні це 590,25 грн. Така доплата нараховується незалежно від виду пенсії, як військовим, так і цивільним пенсіонерам.
- Окремі громадяни, які мають державні нагороди, можуть претендувати на доплату за особливі заслуги перед Україною. Її розмір коливається від 23% до 40% прожиткового мінімуму, що наразі становить від 543,03 грн до 944,40 грн.
- Також передбачена щомісячна цільова грошова допомога на проживання в сумі 40 грн.
Для учасників бойових дій, які мають інвалідність унаслідок війни, з 1 березня 2025 року встановлені такі мінімальні виплати:
- I група – 16 847 грн;
- II група – 13 822 грн;
- III група – 9 478 грн.
Водночас Пенсійний фонд наголошує, що максимальний розмір пенсії, призначеної за законом №1058-IV з урахуванням усіх доплат і надбавок, не може перевищувати десятикратний прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність. Наразі це 23 610 грн.