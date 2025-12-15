Предновогодняя суета традиционно сопровождается ростом расходов. Украинцы чаще покупают дорогие вещи, готовят подарки и делают запланированные покупки, иногда обменивая валюту для удобства расчетов. Из-за этого количество доллара и евро на рынке меняется, что напрямую влияет на курсовую ситуацию.

Ситуацию на валютном рынке в конце года прокомментировал вице-президент Ассоциации украинских банков, председатель правления Глобус Банка Сергей Мамедов. Он рассказал, что будет с долларом и евро перед Новым годом 2026 и стоит ли запасаться валютой.

Вырастет ли курс доллара и евро перед Новым годом 2026

По словам эксперта, финансовое поведение украинцев в этот период традиционно меняется, а повышенный интерес к доллару и евро не означает неизбежного обвала гривны.

Факторы, которые формируют курс валют перед Новым годом 2026:

Внешние риски, связанные с войной и ударами по инфраструктуре, продолжают давить на экономику. Параллельно в конце года традиционно растет спрос на валюту из-за премий, дивидендов и активных расчетов бизнеса.

Вместе с тем Национальный банк, по его оценке, сохраняет контроль над ситуацией.

Политика управляемой гибкости позволяет избегать резких перекосов спроса и предложения, поэтому резких скачков курса доллара и евро перед Новым годом он не ожидает.

Что будет с долларом и евро в преддверии Нового года: прогноз

Оценивая прогноз того, что будет с долларом и евро в преддверии Нового года, банкир отмечает, что рынок будет оставаться относительно уравновешенным. По его словам, курс валют перед Новым годом 2026, скорее всего, будет колебаться в пределах:

42-43,5 грн за доллар;

49-51,5 грн за евро.

— Такие показатели соответствуют нынешним макроэкономическим условиям и уровню инфляции, который по итогам года не должен превысить умеренных значений, — отметил эксперт.

Мамедов подчеркивает, что незначительное повышение возможно, однако сценарий резких валютных шоков маловероятен.

Стоит ли скупать валюту перед праздниками

Говоря о сбережениях, Сергей Мамедов советует не принимать импульсивных решений. По его мнению, гривневые инструменты сейчас выглядят конкурентоспособными, ведь депозиты и государственные облигации способны перекрывать инфляционное давление.

Он обращает внимание, что доходность в гривне значительно превышает прибыль от валютных депозитов, а хранение наличных долларов или евро не гарантирует защиты от потери покупательной способности.

По мнению банкира, наиболее взвешенным подходом накануне праздников является диверсификация. Часть средств стоит оставлять в гривне, часть — в валюте, сохраняя баланс между доходностью и безопасностью.

Подводя итог, Мамедов отмечает: что будет с долларом и евро перед Новым годом, в значительной степени зависит не только от рынка, но и от поведения самих граждан. Спокойные и продуманные решения помогут пройти конец года без финансовых потерь.

