Минфин опубликовал законопроект о НДС для ФЛП: что предусмотрено
- Министерство финансов предложило облагать предпринимателей 20% НДС, если их доход за год превысит один миллион гривен.
- Введение НДС для ФЛП планируется с 1 января 2027 года.
- Для ФЛП третьей группы, доход которых достигнет 1 млн грн, станет плательщиком НДС, но при этом ставка единого налога снизится с 5% до 3%.
Министерство финансов Украины 18 декабря опубликовало проект закона о налоге на добавленную стоимость (НДС) для физических лиц-предпринимателей.
Документ опубликован на сайте Минфина.
Законопроект о НДС для ФЛП
Законопроектом путем внесения изменений в Налоговый кодекс предлагается, что с 1 января 2027 года плательщики единого налога (кроме электронных резидентов третьей группы) должны регистрироваться как плательщики НДС, если за последние 12 месяцев их операции по продаже товаров или услуг, включая онлайн -продажами, превысили 1 млн грн (без НДС).
В пояснительной записке отмечается, что эта норма позволит привлечь 40,1 млрд грн доходов в бюджет в 2027 году. В то же время норма не будет распространяться на иностранцев, открывших ФЛП в Украине.
Регистрация и отчетность будут проходить онлайн. Программное обеспечение доработают для удобной подачи отчетов через Электронный кабинет.
В пояснительной записке отмечается, что особое внимание уделено упрощению отчетности, электронному документообороту и снижению рисков злоупотреблений со стороны контролирующих органов благодаря более четким нормам Налогового кодекса.
Как объясняет пресс-служба Минфина, цель законопроекта – сделать правила одинаковыми для бизнеса с подобными оборотами, ограничить использование упрощенной системы для агрессивной оптимизации, дробления бизнеса, “серого импорта” и контрабанды, при этом защитить честный малый бизнес.
Отмечается, что НДС делает невыгодной продажу нелегально ввезенных товаров, ведь плательщикам нужен официальный налоговый кредит (“белые” документы на товар).
В Украине есть три группы упрощенной системы налогообложения:
Первая группа – предприниматели с годовым лимитом дохода 1,3 млн грн. Они ежемесячно платят единый налог – 302,8 грн, военный сбор – 800 грн, единый социальный взнос (ЕСВ) – 1760 грн;
Вторая группа – бизнес с годовым лимитом дохода 6,67 млн грн. Ежемесячно платят единый налог – до 1600 грн, военный сбор – 800 грн, ЕСВ – 1760 грн;
Третья группа – платит процент от дохода. Годовой лимит – 9,33 млн грн. Такие ФЛП ежеквартально платят ЕН – 5% от дохода или 3% + НДС. Если предприниматель является плательщиком НДС, военный сбор – 1% от дохода, ЕСВ – минимум 1760 грн/мес.