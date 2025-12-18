Министерство финансов Украины 18 декабря опубликовало проект закона о налоге на добавленную стоимость (НДС) для физических лиц-предпринимателей.

Документ опубликован на сайте Минфина.

Законопроект о НДС для ФЛП

Законопроектом путем внесения изменений в Налоговый кодекс предлагается, что с 1 января 2027 года плательщики единого налога (кроме электронных резидентов третьей группы) должны регистрироваться как плательщики НДС, если за последние 12 месяцев их операции по продаже товаров или услуг, включая онлайн -продажами, превысили 1 млн грн (без НДС).

В пояснительной записке отмечается, что эта норма позволит привлечь 40,1 млрд грн доходов в бюджет в 2027 году. В то же время норма не будет распространяться на иностранцев, открывших ФЛП в Украине.

Регистрация и отчетность будут проходить онлайн. Программное обеспечение доработают для удобной подачи отчетов через Электронный кабинет.

В пояснительной записке отмечается, что особое внимание уделено упрощению отчетности, электронному документообороту и снижению рисков злоупотреблений со стороны контролирующих органов благодаря более четким нормам Налогового кодекса.

Как объясняет пресс-служба Минфина, цель законопроекта – сделать правила одинаковыми для бизнеса с подобными оборотами, ограничить использование упрощенной системы для агрессивной оптимизации, дробления бизнеса, “серого импорта” и контрабанды, при этом защитить честный малый бизнес.

Отмечается, что НДС делает невыгодной продажу нелегально ввезенных товаров, ведь плательщикам нужен официальный налоговый кредит (“белые” документы на товар).

В Украине есть три группы упрощенной системы налогообложения:

Первая группа – предприниматели с годовым лимитом дохода 1,3 млн грн. Они ежемесячно платят единый налог – 302,8 грн, военный сбор – 800 грн, единый социальный взнос (ЕСВ) – 1760 грн;

Вторая группа – бизнес с годовым лимитом дохода 6,67 млн грн. Ежемесячно платят единый налог – до 1600 грн, военный сбор – 800 грн, ЕСВ – 1760 грн;

Третья группа – платит процент от дохода. Годовой лимит – 9,33 млн грн. Такие ФЛП ежеквартально платят ЕН – 5% от дохода или 3% + НДС. Если предприниматель является плательщиком НДС, военный сбор – 1% от дохода, ЕСВ – минимум 1760 грн/мес.

Источник: Минфин

