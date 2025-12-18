Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Мінфін опублікував законопроєкт про ПДВ для ФОПів: що передбачено
Головне
- Міністерство фінансів запропонувало обкладати підприємців 20% ПДВ, якщо їхній дохід за рік перевищить один мільйон гривень.
- Впровадження ПДВ для ФОПів планується з 1 січня 2027 року.
- Для ФОПів третьої групи, дохід якого сягне 1 млн грн, стане платником ПДВ, але при цьому ставка єдиного податку знизиться з 5% до 3%.
Міністерство фінансів України 18 грудня опублікувало проєкт закону щодо податку на додану вартість (ПДВ) для фізичних осіб-підприємців.
Документ опубліковано на сайті Мінфіну.
Законопроєкт про ПДВ для ФОПів
Законопроєктом шляхом внесення змін до Податкового кодексу пропонується, що з 1 січня 2027 року платники єдиного податку (крім електронних резидентів третьої групи) повинні реєструватися як платники ПДВ, якщо за останні 12 місяців їхні операції з продажу товарів або послуг, включно з онлайн-продажами, перевищили 1 млн грн (без ПДВ).
— Далі до 15 січня 2026 року уряд внесе законопроєкт (це буде виконання prior action МВФ) і буде тиснути, щоб до кінця березня 2026 року ухвалити цей законопроєкт, — заявив народний депутат Ярослав Железняк.
Джерело: Мінфін
