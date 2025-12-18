Международная финансовая корпорация развития США (DFC) провела второе заседание Совета директоров Американо-Украинского инвестиционного фонда восстановления.

На заседании было объявлено о готовности Фонда начать операционную деятельность и рассмотреть первые инвестиционные проекты в 2026 году.

Об этом сообщил генеральный директор DFC Бен Блэк.

Запуск Американо-Украинского инвестфонда восстановления

— Сомнений нет: США и Украина готовы вкладываться в инвестиционные проекты, которые будут продвигать общие национальные интересы и улучшать жизнь как американского, так и украинского народа. Это результат стремления президента Трампа обеспечить долгосрочный мир, — говорится в пресс-релизе, который корпорация предоставила 18 декабря.

Сообщается, что запуск комплексного фонда такого масштаба менее чем за год свидетельствует о безусловной приверженности профессионалов DFC и их партнеров в правительстве Украины, Министерстве финансов США и Государственном департаменте.

Принятое решение о полном запуске фонда предусматривает утверждение инвестиционных и фондовых политик, а также пересмотр инвестиционной стратегии Фонда после того, как консалтинговая компания Alvarez & Marsal была назначена советником Фонда в ноябре.

Среди приоритетных направлений инвестирования определены:

критически важные полезные ископаемые;

энергетический сектор;

транспорт и логистика;

информационно-коммуникационные и другие перспективные технологии, направленные на усиление устойчивости цепочек поставок, укрепление экономической безопасности и благосостояния США и Украины.

По оценке DFC, это создает возможности для инвестиций Фонда в стратегические проекты по всей Украине: от добычи критически важных полезных ископаемых до развития энергетики, морской инфраструктуры и других секторов.

Американо-Украинский инвестиционный фонд восстановления был создан по соглашению между Украиной и США в конце весны 2025 года.

Украина обязалась перечислять в Фонд 50% средств, полученных после вступления соглашения в силу, в виде платы за новые и “спящие” лицензии, а также ренты на добычу полезных ископаемых.

Это соглашение известно как соглашение о недрах или соглашение о полезных ископаемых.

