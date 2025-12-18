Міжнародна фінансова корпорація розвитку США (DFC) провела друге засідання Ради директорів Американсько-Українського інвестфонду відбудови.

На засіданні було оголошено про готовність Фонду розпочати операційну діяльність та розглянути перші інвестиційні проєкти у 2026 році.

Про це повідомив генеральний директор DFC Бен Блек.

Запуск Американсько-Українського інвестфонду відбудови

– Сумнівів немає: США та Україна готові вкладатися у інвестиційні проєкти, які просуватимуть спільні національні інтереси та покращать життя як американського, так і українського народу. Це результат прагнення президента Трампа забезпечити довготривалий мир, – йдеться у пресрелізі, який корпорація надала 18 грудня.

Повідомляється, що запуск комплексного фонду такого масштабу менш ніж за рік свідчить про беззаперечну відданість професіоналів DFC та їхніх партнерів в уряді України, Міністерстві фінансів США та Державному департаменті.

Ухвалене рішення про повний запуск фонду передбачає затвердження інвестиційних і фондових політик та перегляд інвестиційної стратегії Фонду після того, як консалтингова компанія Alvarez & Marsal була призначена радником Фонду у листопаді.

Серед пріоритетних напрямів інвестування визначено:

критично важливі корисні копалини;

енергетичний сектор;

транспорт і логістику;

інформаційно-комунікаційні та інші перспективні технології, спрямовані на посилення стійкості ланцюгів постачання й зміцнення економічної безпеки та добробуту США і України.

За оцінкою DFC, це створює можливості для інвестицій Фонду у стратегічні проєкти по всій Україні: від видобутку критично важливих корисних копалин до розвитку енергетики, морської інфраструктури та інших секторів.

Американсько-Український інвестфонд відбудови було створено за угодою між Україною та США наприкінці весни 2025 року.

Україна зобов’язалася перераховувати до Фонду 50% коштів, отриманих після набрання чинності угодою, у вигляді плати за нові та “сплячі” ліцензії, а також ренти на видобуток корисних копалин.

Ця угода відома як угода про надра або угода про корисні копалини.

