Американсько-Український інвестфонд відбудови розпочне діяльність з 2026 року
- DFC оголосила про готовність Американсько-Український інвестфонду відбудови розпочати операційну діяльність і перейти до розгляду перших інвестиційних проєктів у 2026 році.
- Пріоритетними напрямами інвестування визначено критично важливі корисні копалини, енергетику, транспорт і логістику, а також інформаційно-комунікаційні технології.
Міжнародна фінансова корпорація розвитку США (DFC) провела друге засідання Ради директорів Американсько-Українського інвестфонду відбудови.
На засіданні було оголошено про готовність Фонду розпочати операційну діяльність та розглянути перші інвестиційні проєкти у 2026 році.
Про це повідомив генеральний директор DFC Бен Блек.
Запуск Американсько-Українського інвестфонду відбудови
– Сумнівів немає: США та Україна готові вкладатися у інвестиційні проєкти, які просуватимуть спільні національні інтереси та покращать життя як американського, так і українського народу. Це результат прагнення президента Трампа забезпечити довготривалий мир, – йдеться у пресрелізі, який корпорація надала 18 грудня.
Повідомляється, що запуск комплексного фонду такого масштабу менш ніж за рік свідчить про беззаперечну відданість професіоналів DFC та їхніх партнерів в уряді України, Міністерстві фінансів США та Державному департаменті.
Ухвалене рішення про повний запуск фонду передбачає затвердження інвестиційних і фондових політик та перегляд інвестиційної стратегії Фонду після того, як консалтингова компанія Alvarez & Marsal була призначена радником Фонду у листопаді.
Серед пріоритетних напрямів інвестування визначено:
- критично важливі корисні копалини;
- енергетичний сектор;
- транспорт і логістику;
- інформаційно-комунікаційні та інші перспективні технології, спрямовані на посилення стійкості ланцюгів постачання й зміцнення економічної безпеки та добробуту США і України.
За оцінкою DFC, це створює можливості для інвестицій Фонду у стратегічні проєкти по всій Україні: від видобутку критично важливих корисних копалин до розвитку енергетики, морської інфраструктури та інших секторів.
Американсько-Український інвестфонд відбудови було створено за угодою між Україною та США наприкінці весни 2025 року.
Україна зобов’язалася перераховувати до Фонду 50% коштів, отриманих після набрання чинності угодою, у вигляді плати за нові та “сплячі” ліцензії, а також ренти на видобуток корисних копалин.
Ця угода відома як угода про надра або угода про корисні копалини.