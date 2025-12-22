Совсем скоро украинцы снова сядут за праздничный новогодний стол, чтобы встретить Новый год 2026. В праздничные дни вопрос бюджета болезненный, ведь цены на продукты существенно изменились за последние годы.

Сколько стоило накрыть новогодний стол в течение последних 7 лет, читайте в нашем материале.

Чтобы оценить, как изменилась стоимость новогоднего стола за последние 7 лет, мы проанализировали данные Института аграрной экономики, который ежегодно рассчитывает стоимость новогоднего меню для семьи из четырех человек, используя один и тот же стандартный перечень продуктов.

Перечень продуктов, который использовался для расчета:

салат Оливье;

селедь под шубой;

фруктовая нарезка;

твердый сыр;

различные мясные продукты, в частности колбасы, запеченная свинина и курица;

батон белого хлеба;

сливочное масло;

безалкогольные напитки;

конфеты;

овощи;

набор крепких напитков.

Именно по этому списку каждый год Институт сравнивает стоимость новогоднего стола, чтобы оценить, как меняется бюджет семьи со временем.

Сколько стоило накрыть новогодний стол в 2018 году

В конце 2018 года, чтобы отпраздновать Новый год 2019, украинцы должны были потратить 1 535 грн на новогодний стол для семьи из четырех человек.

Сколько стоило накрыть новогодний стол в 2019 году

В конце 2019 года, чтобы отпраздновать Новый год 2020, украинцы должны были потратить 1 620 грн на новогодний стол для семьи из четырех человек.

Сколько стоило накрыть новогодний стол в 2020 году

В конце 2020 года, чтобы отпраздновать Новый год 2021, украинцы должны были потратить 1 706 грн.

Сколько стоило накрыть новогодний стол в 2021 году

В конце 2021 года, чтобы отпраздновать Новый год 2022, украинцы должны были потратить 1 845 грн на новогодний стол для семьи из четырех человек.

Сколько стоило накрыть новогодний стол в 2022 году

В конце 2022 года, чтобы отпраздновать Новый год 2023, украинцы должны были потратить 2 655 грн на новогодний стол для семьи из четырех человек.

Сколько стоило накрыть новогодний стол в 2023 году

В конце 2023 года, чтобы отпраздновать Новый год 2024, украинцы должны были потратить 2 879 грн на новогодний стол для семьи из четырех человек.

Сколько стоило накрыть новогодний стол в 2024 году

В конце 2024 года, чтобы отпраздновать Новый год 2025, украинцы должны были потратить 3 594 грн на новогодний стол для семьи из четырех человек.

Сколько денег украинцам придется потратить в 2025 году на новогодний стол

Эксперты Института аграрной экономики оценили стоимость новогоднего стола на 2026 год. Для этого они использовали средние цены супермаркетов по состоянию на середину декабря 2025 года.

По данным директора института, академика НААН Юрия Лупенко, традиционный набор продуктов для семьи из четырех человек обойдется примерно в 3 980 грн, что на 10,7% больше, чем в предыдущем году.

Как менялась стоимость новогоднего стола

Мы проанализировали стоимость новогодних столов 2019-2026 годов. Вот как менялась стоимость праздничного меню:

2019 год — 1 535 грн;

2020 год — 1 620 грн;

2021 год — 1 706 грн;

2022 год — 1 845 грн;

2023 год — 2 655 грн;

2024 год — 2 879 грн;

2025 год — 3 594 грн;

2026 год — 3 980 грн.

Новогодний стол: сравнение цен за последние годы

За эти годы стоимость новогоднего стола выросла более чем вдвое: если в 2018 году семья из четырех человек могла справиться примерно с 1 535 грн, то в 2025 году за тот же набор продуктов придется заплатить уже около 3 980 грн. Этот рост отражает общую инфляцию, колебания цен на продукты питания и влияние экономических факторов, включая войну.

Особенно заметно повышение стоимости мясных продуктов, колбас и сыров, тогда как овощи и фрукты росли медленнее или даже дешевели по отдельным позициям. В итоге праздничная корзина с традиционными блюдами становится все более тяжелым бременем для семейного бюджета.

Итак, праздничный стол на Новый год 2026 обойдется в 3 980 грн, что почти в 2,6 раза больше, чем на Новый год 2019. И хотя традиции остаются, цены диктуют новые правила игры для каждой украинской семьи.

