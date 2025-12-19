Накануне рождественских праздников продуктовый рынок демонстрирует неоднородность, ведь часть товаров существенно подешевела, тогда как другие, наоборот, заметно выросли в цене.

Сколько будет стоить рождественский стол в 2025 году, читайте в нашем материале.

Рождество-2025: сколько будет стоить приготовление блюд

Специалисты Украинского клуба аграрного бизнеса проанализировали, сколько будет стоить накрыть рождественский стол в 2025 году по сравнению с 2024 годом.

Эксперты отметили, что, хотя благодаря резкому падению стоимости овощей приготовление отдельных традиционных блюд стало более доступным, общие расходы на праздничный стол все же увеличились. Причиной этого стало подорожание фруктов, рыбы и бакалейной продукции.

— В декабре 2025 года набор из 12 постных рождественских блюд обходится в среднем в 913,57 грн, что на 11% больше, чем годом ранее, — отметили эксперты.

Специалисты УКАБ отмечают, что нынешнюю зиму отличает беспрецедентное удешевление овощей. Благодаря высокому урожаю существенно снизились цены на компоненты так называемого борщевого набора:

капуста потеряла почти три четверти стоимости,

морковь подешевела более чем наполовину,

заметно упали цены на лук, картофель и свеклу.

Это существенно уменьшило расходы на популярные постные блюда. Так, вареники с капустой стали почти вдвое дешевле, картофель с чесноком подешевел на 40%, а винегрет — почти на пятую часть. Даже постный борщ в этом году стоит значительно меньше, чем в прошлом.

Впрочем, ключевые символы рождественского стола оказались значительно дороже. Себестоимость кутьи выросла более чем на треть из-за резкого повышения цен на все ее ингредиенты — орехи, мед, мак и изюм. Еще стремительнее подорожали продукты для узвара: сушеные фрукты за год прибавили в цене от ста до более 150%, что сделало сам напиток в несколько раз дороже.

Рыбные блюда также существенно влияют на бюджет, ведь сельдь и запеченная рыба прибавили около четверти стоимости. Дополнительно расходы увеличивает и подсолнечное масло, которое за год заметно подорожало и остается незаменимой составляющей постного меню.

Сколько будет стоить накрыть рождественский стол в 2025 году: цены на мясо, молоко и сыр

Как выросла цена мяса:

Для тех, кто планирует мясные блюда или уже готовится к новогодним праздникам, расходы тоже выросли.

Запеченная свинина стала дороже, а еще быстрее в цене подорожало сало.

Мясной борщ за год подорожал более чем на четверть, причем основную долю его стоимости формируют свиные ребра.

Курятина также постепенно дорожает из-за роста себестоимости кормов, тогда как цены на свинину частично сдерживает импорт.

Существенным ударом по праздничному бюджету остается и сырная нарезка, которая в этом году является одной из самых дорогих позиций на столе. Несмотря на снижение оптовых цен на молочное сырье, конечная стоимость сыра и масла остается высокой из-за дорогих энергоносителей.

Яйца, без которых сложно представить традиционные салаты, также подорожали и по сравнению с прошлым годом прибавили около 10% в цене.

