Зовсім скоро українці знову сядуть за святковий новорічний стіл, щоб зустріти Новий рік 2026. У святкові дні питання бюджету болісне, адже ціни на продукти істотно змінилися за останні роки.

Скільки коштувало накрити новорічний стіл протягом останніх 7 років, читайте в нашому матеріалі.

Щоб оцінити, як змінилась вартість новорічного столу протягом останніх 7 років, ми проаналізували дані Інституту аграрної економіки, який щороку розраховує вартість новорічного меню для сім’ї з чотирьох осіб, використовуючи один і той же стандартний перелік продуктів.

Перелік продуктів, який використовувався для розрахунку:

салат Олів’є;

оселедець під шубою;

фруктова нарізка;

твердий сир;

різноманітні м’ясні продукти, зокрема ковбаси, запечена свинина і курка;

батон білого хліба;

вершкове масло;

безалкогольні напої;

цукерки;

овочі;

набір міцних напоїв.



Саме за цим переліком щороку Інститут порівнює вартість новорічного столу, щоб оцінити, як змінюється бюджет сім’ї з часом.

Скільки коштувало накрити новорічний стіл у 2018 році

Наприкінці 2018 року, щоб відсвяткувати Новий рік 2019, українці повинні були витратити 1 535 грн на новорічний стіл для сім’ї з чотирьох осіб.

Скільки коштувало накрити новорічний стіл у 2019 році

Наприкінці 2019 року, щоб відсвяткувати Новий рік 2020, українці повинні були витратити 1 620 грн на новорічний стіл для сім’ї з чотирьох осіб.

Скільки коштувало накрити новорічний стіл у 2020 році

Наприкінці 2020 року, щоб відсвяткувати Новий рік 2021, українці повинні були витратити 1 706 грн.

Скільки коштувало накрити новорічний стіл у 2021 році

Наприкінці 2021 року, щоб відсвяткувати Новий рік 2022, українці повинні були витратити 1 845 грн на новорічний стіл для сім’ї з чотирьох осіб.

Скільки коштувало накрити новорічний стіл у 2022 році

Наприкінці 2022 року, щоб відсвяткувати Новий рік 2023, українці повинні були витратити 2 655 грн на новорічний стіл для сім’ї з чотирьох осіб.

Скільки коштувало накрити новорічний стіл у 2023 році

Наприкінці 2023 року, щоб відсвяткувати Новий рік 2024, українці повинні були витратити 2 879 грн на новорічний стіл для сім’ї з чотирьох осіб.

Скільки коштувало накрити новорічний стіл у 2024 році

Наприкінці 2024 року, щоб відсвяткувати Новий рік 2025, українці повинні були витратити 3 594 грн на новорічний стіл для сім’ї з чотирьох осіб.

Скільки грошей українцям доведеться витратити у 2025 році на новорічний стіл

Експерти Інституту аграрної економіки оцінили вартість новорічного столу на 2026 рік. Для цього вони використовували середні ціни супермаркетів станом на середину грудня 2025 року.

За даними директора інституту, академіка НААН Юрія Лупенка, традиційний набір продуктів для сім’ї з чотирьох осіб обійдеться приблизно в 3 980 грн, що на 10,7% більше, ніж у попередньому році.

Як змінювалася вартість новорічного столу

Ми проаналізували вартість новорічних столів 2019-2026. Ось як змінювалася вартість святкового меню:

2019 рік – 1 535 грн;

2020 рік – 1 620 грн;

2021 рік – 1 706 грн;

2022 рік – 1 845 грн;

2023 рік – 2 655 грн;

2024 рік – 2 879 грн;

2025 рік – 3 594 грн;

2026 рік – 3 980 грн.

Новорічний стіл: порівняння цін за останні роки

За ці роки вартість новорічного столу зросла більше ніж вдвічі: якщо у 2018 році сім’я з чотирьох осіб могла впоратися приблизно з 1 535 грн, то у 2025 році за той самий набір продуктів доведеться заплатити вже близько 3 980 грн. Це зростання відображає загальну інфляцію, коливання цін на продукти харчування та вплив економічних факторів, включно з війною.

Особливо помітне підвищення вартості м’ясних продуктів, ковбас і сирів, тоді як овочі та фрукти зростали повільніше або навіть дешевшали окремими позиціями. У підсумку святковий кошик із традиційними стравами стає все важчим для сімейного бюджету.

Отже, святковий стіл на Новий рік 2026 обійдеться у 3 980 грн, що майже у 2,6 раза більше, ніж на Новий рік 2019. І хоча традиції лишаються, ціни диктують нові правила гри для кожної української родини.

