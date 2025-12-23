По состоянию на конец декабря государственную помощь в размере 1 000 гривен по программе Зимняя поддержка уже получили 13,7 млн украинцев. По данным Министерства социальной политики, семьи и единства Украины, по состоянию на 22 декабря, государство полностью профинансировало все заявки, поданные до 17 декабря.

О последних изменениях в Зимней поддержке читайте в нашем материале.

Программа Зимняя поддержка: последние изменения

Выплаты продолжают осуществлять и через Укрпочту. Сейчас деньги на Укрпочте получают те, кто подал заявки во второй половине ноября. Прием заявок завершается 24 декабря 2025 года. Поэтому поторопитесь, если планировали получить выплаты.

Деньги, полученные на карту Национальный кэшбэк, можно использовать до 30 июня 2026 года.

Недавно в Минсоцполитики продлили сроки, в которые можно потратить 1 000 грн, оформленные через Укрпочту. Теперь это можно сделать до конца февраля 2026 года.

Зимняя поддержка: изменения за последний месяц

С момента запуска программы ее условия неоднократно менялись. Если раньше средства разрешалось тратить на пополнение мобильного счета или посещение кафе и ресторанов, то в этом году перечень изменили. Теперь деньги можно тратить и на продукты питания.

Помощь в размере 1 000 гривен разрешено использовать для оплаты коммунальных и почтовых услуг, приобретения товаров украинского производства, в частности лекарств, книг и продуктов питания, а также для благотворительных взносов. На данный момент украинцы потратили с карты Национальный кэшбэк более 7 млрд гривен, чаще всего направляя средства на оплату коммуналки, лекарств и продуктов.

Сейчас оплатить продукты можно в 10 торговых сетях. В Министерстве социальной политики сообщили, что с 18 декабря к программе Национальный кэшбэк присоединились еще пять сетей. В частности, средства можно использовать в магазинах Fozzy Group — Сильпо, Фора, Trash, Fozzy и Близенько, а также в сетях Ашан, SPAR, VARUS, Торба, Сими и Сим-23.

Всего количество торговых точек по Украине, где принимают средства по программе Национальный кэшбэк, составляет 1 780.

Более того, деньги на продукты можно потратить не только в продуктовых магазинах, но и в отделениях Укрпочты. Там за эти средства можно приобрести консервы, тушенку, сладости, чай, кофе, масло и крупы. Также разрешено оплатить услуги перевозчика, в частности почтовые отправления, или заказать лекарства. Подробную инструкцию, как это сделать, можно найти здесь. В аптеках средства можно тратить исключительно на лекарства украинского производства.

Отдельно действует программа помощи в размере 6 500 гривен для социально незащищенных слоев населения. Условия ее использования отличаются от программы Зимняя поддержка на 1 000 гривен. Средства в размере 6 500 грн разрешено тратить на лекарства, одежду, обувь и витамины в определенных аптеках и магазинах.

Эти средства поступают не на карту Национальный кэшбэк, а на специальные счета, в частности карту Дія. Воспользоваться помощью в размере 6 500 гривен можно в течение шести месяцев, то есть 180 дней с момента ее получения.

