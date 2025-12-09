С 15 ноября можно подать заявку на получение зимней поддержки в размере 1 000 грн. В Минсоцполитики отмечают, что эти деньги можно потратить на лекарства, книги, продукты, благотворительность и оплату коммунальных услуг.

Какие лекарства можно купить за 1 000 Зеленского, читайте в нашем материале.

Перечень аптек, участвующих в программе, опубликован на сайте Национального кэшбэка. Согласно этим данным, сейчас приобрести лекарства за 1 000 грн от Зеленского можно в аптеке АНЦ. Оплата возможна как в офлайн-магазинах, так и онлайн. Забирать заказ стоит через ликоматы.

Также приобрести препараты можно в сети аптек Подорожник, 911, а некоторые медицинские средства в Аптеках Оптовых Ц, Оптимальной аптеке, Здрава и Копейка.

Какие лекарства можно купить в аптеке за 1 000 Зеленского

Полный перечень аптек, где принимают оплату Зимней поддержкой, указан в ссылке. К программе присоединилось большое количество сетей. Но, к сожалению, доступны не любые препараты, а только украинского производства, участвующие в программе Национальный кэшбэк. Полный перечень включает более 14 000 препаратов.

За эти деньги можно приобрести пластыри, перчатки, различные тест-полоски, а также диетические добавки. Среди наиболее распространенных препаратов — парацетамол для снижения температуры и обезболивающие препараты, продающиеся без рецепта.

Среди перечня лекарств, которые можно приобрести на 1 000 гривен от Зеленского, есть и рецептурные средства. То есть потратить эти деньги можно даже на антибиотики, но в таком случае придется взять рецепт у семейного врача.

Имейте в виду, что программа распространяется исключительно на препараты украинского производства. Поэтому, если врач назначил иностранный аналог, попросите его заменить на средства украинского производства, чтобы воспользоваться 1 000 грн от Зеленского.

Какие именно лекарства можно купить за 1 000 Зеленского в отделениях Укрпочты

Лекарства можно приобрести не только в аптеках и киосках, но и на Укрпочте. Об этом отдельно указано на сайте компании. Здесь можно заказать лекарства, но они также должны быть исключительно украинского производителя и входить в перечень. Перед заказом попросите у работника отделения распечатку, где указано, на какие лекарства можно потратить 1 000 Зеленского.

Заказать лекарства имеют право те, кто получил зимнюю поддержку через Укрпочту, или лица, которые заказали эти деньги через Дію. Оплата за лекарства будет осуществляться с использованием виртуальной карты, которую следует подключить к кошельку Google или Apple.

Если вы экономите свое время и не хотите ходить в отделение, чтобы заказать лекарства, воспользуйтесь сайтом Аптека Укрпочта. На сайте в правом верхнем углу есть кнопка Зимняя поддержка 2025, обозначенная синей снежинкой.

Именно в этом разделе находится полный перечень препаратов, которые можно приобрести за деньги Национального кэшбэка. Сейчас на сайте 91 препарат, доступный за 1 000 грн Зимней поддержки.

Какие лекарства можно купить за 1 000 Зеленского, список:

лекарства от аллергии (лоратадин),

ремантадин,

большое количество чаев и порошков от простуды.

После выбора препаратов нужно добавить их в корзину и оформить заказ. Затем следует перейти в корзину, проверить количество выбранного товара и указать индекс почтового отделения, в котором вам будет удобно забрать заказ. Доставка товаров осуществляется бесплатно собственной службой доставки Укрпочта.

