Наразі велика кількість українців вже отримала тисячу гривень у межах зимової програми підтримки. Згідно з інформацією Міністерства економіки, ці кошти можна витратити на продукти харчування, комунальні та поштові послуги.

Чи можна у мережі EVA розрахуватися 1 000 Зеленського, читайте в нашому матеріалі.

Чи приймає магазин Єва 1 000 від Зеленського

Для того, щоб дізнатися, чи можна в Єві розрахуватися 1 000 Зеленського, ми зателефонували на гарячу лінію магазинів. Нам розповіли, що безпосередньо в офлайн магазинах EVA та при стандартному замовленні на сайті, оплатити покупки карткою Національний кешбек неможливо.

При спробі оплатити покупку безпосередньо на сайті EVA це не спрацює, оскільки такі витрати не відповідають умовам програми, а магазин косметики не входить до переліку закладів, де дозволено використовувати кошти Національного кешбеку.

Однак існує обхідний спосіб, який вже випробували багато українців. Він працює лише за умови, якщо замовлення оформляти на сайті EVA, але не оплачувати його там. Замість цього потрібно сплачувати посилку безпосередньо на Укрпошті. Важливо, що замовлення потрібно робити саме на Укрпошту, оскільки за програмою Нова Пошта участі не бере і витратити кошти там неможливо.

Суть методу така:

при оплаті через Укрпошту змінюється код торгової точки (MCC-код) з категорії магазин косметики на категорію поштові послуги;

саме це дозволяє програмі Національний кешбек сприймати платіж як допустиму категорію витрат.

За умовами програми, кошти Національного кешбеку не можна витрачати на товари в магазинах косметики, але оплату доставки посилки на Укрпошті програма дозволяє.

Для цього потрібно встановити на телефон віртуальну картку Національний кешбек у своєму мобільному гаманці, наприклад, Google Wallet або Apple Wallet, та використовувати її при оплаті на пошті. Таким чином, замовлення з EVA можна отримати, а тисячу гривень витратити, дотримуючись усіх правил програми.

