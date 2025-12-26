Уже четвертый Новый год подряд украинцы будут встречать праздник в условиях военного положения. Для многих семей это означает не праздничные приготовления, а боль, потери и вынужденную экономию. Однако те, кто все же планирует собраться за новогодним столом, вынуждены считать свои расходы, ведь цены на продукты снова выросли.

Во сколько обойдется новогодний стол 2026, читайте в нашем материале.

Новогодний стол 2026: сколько денег нужно

Специалисты Института аграрной экономики проанализировали, во сколько обойдется новогодний стол в 2026 году. Расчеты сделали на основе средних цен в супермаркетах по состоянию на середину декабря 2025 года. По словам директора учреждения, академика НААН Юрия Лупенко, традиционный набор блюд для семьи из четырех человек будет стоить около 3 980 гривен. Это на 10,7% больше, чем в прошлом году.

Без классических салатов — никуда. Например, за три килограмма оливье придется выложить почти 407 гривен, что примерно на 6% дороже, чем в прошлом году. Больше всего ударила по кошельку колбаса: полкилограмма стоит около 180 гривен, а цена выросла более чем на 12%. В то же время овощи в этом году приятно удивили.

Картофель подешевел более чем наполовину — за 580 граммов нужно заплатить всего 8,5 гривны. Морковь и лук тоже стоят копейки по сравнению с прошлым годом. Но яйца, зеленый горошек, соленые огурцы и майонез, наоборот, прибавили в цене, в среднем на 5-15%.

Похожая ситуация и с Селедкой под шубой. Общая стоимость этого салата составляет около 175 гривен. Основную часть суммы съедает именно рыба — 135 гривен за полкилограмма филе. А вот овощи для этого блюда опять же стали значительно доступнее, ведь свекла, картофель, морковь и лук подешевели на 50–60%.

Новогодний стол 2026: во сколько обойдется мясо и молочные продукты

Мясные продукты в этом году — одна из самых дорогих статей расходов. В среднем они подорожали на 23%:

Например, 350 граммов сырокопченой колбасы стоят уже 410 гривен, бекон — 276 гривен за полкилограмма, а килограмм свинины — 339 гривен.

Куриное филе хоть и остается самым дешевым мясом, но именно оно подорожало больше всего — почти на 40%, до 244 гривен за килограмм.

В целом мясная часть праздничного стола обойдется примерно в 1 269 гривен.

Молочные продукты тоже не остались в стороне. За твердый сыр теперь придется заплатить 176 гривен за 300 граммов — это почти на пятую часть больше, чем в прошлом году. Сливочное масло подорожало на 14%, и пачка в 200 граммов стоит около 118 гривен.

Сколько придется заплатить за овощи и вкусности

Овощи в целом стали дешевле, поэтому на них в среднем уйдет около 473 гривен, что на 5% меньше, чем в прошлом году. А вот фрукты порадовали еще больше. За мандарины, бананы и лимоны придется отдать примерно 200 гривен, что на 22% дешевле, чем в прошлом году.

Без сладкого и напитков также не обходится ни один праздник. Батон подорожал на четверть и стоит 35 гривен, килограмм шоколадных конфет — 326 гривен. Бутылка шампанского обойдется в 239 гривен, бренди — в 278. Безалкогольные напитки выросли в цене больше всего: соки, газированная вода и минералка вместе потянут почти на 150 гривен.

Если же добавить в меню деликатесы, придется потратить еще около 800 гривен. Банка красной икры стоит в среднем 469 гривен, а красная рыба — 344 гривны за 180 граммов. В таком случае общая сумма новогоднего стола вырастет почти до 4 800 гривен.

Во сколько обойдется украинцам новогодний стол 2026 и почему выросли цены

Юрий Лупенко объясняет, что главные причины роста цен — это война, сокращение производства, подорожание топлива, перебои с логистикой и повышение тарифов на электроэнергию. В то же время рекордный урожай овощей в этом году частично смягчил ситуацию.

В итоге подорожание новогоднего стола составило более 10%. Таким образом, большинству украинцев придется еще тщательнее планировать расходы и экономить даже на праздничных продуктах.

