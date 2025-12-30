Уже четвертий Новий рік поспіль українці зустрічатимуть свято в умовах воєнного стану. Для багатьох родин це означає не святкові приготування, а біль, втрати та вимушену економію. Проте ті, хто все ж планує зібратися за новорічним столом, змушені рахувати свої витрати, адже ціни на продукти знову зросли.

У скільки обійдеться новорічний стіл 2026, читайте в нашому матеріалі.

Новорічний стіл 2026: скільки грошей потрібно

Фахівці Інституту аграрної економіки проаналізували, у скільки обійдеться новорічний стіл у 2026 році. Розрахунки зробили на основі середніх цін у супермаркетах станом на середину грудня 2025 року. За словами директора установи, академіка НААН Юрія Лупенка, традиційний набір страв для родини з чотирьох осіб коштуватиме близько 3 980 гривень. Це на 10,7% більше, ніж минулого року.

Зараз дивляться

Без класичних салатів – нікуди. Наприклад, за три кілограми Олів’є доведеться викласти майже 407 гривень, що приблизно на 6% дорожче, ніж торік. Найбільше вдарила по гаманцю ковбаса: пів кілограма коштує близько 180 гривень, а ціна зросла більш ніж на 12%. Водночас овочі цього року приємно здивували.

Картопля подешевшала більш ніж наполовину – за 580 грамів потрібно заплатити лише 8,5 гривні. Морква й цибуля теж коштують копійки порівняно з минулим роком. Але яйця, зелений горошок, солоні огірки та майонез, навпаки, додали в ціні, у середньому на 5–15%.

Схожа ситуація й з Оселедцем під шубою. Загальна вартість цього салату становить близько 175 гривень. Основну частину суми з’їдає саме риба – 135 гривень за пів кілограма філе. А от овочі для цієї страви знову ж таки стали значно доступнішими, адже буряк, картопля, морква та цибуля подешевшали на 50–60%.

Новорічний стіл 2026: у скільки обійдеться м’ясо та молочні продукти

М’ясні продукти цього року – одна з найдорожчих статей витрат. У середньому вони подорожчали на 23%:

Наприклад, 350 грамів сирокопченої ковбаси коштують уже 410 гривень, бекон – 276 гривень за пів кілограма, а кілограм свинини – 339 гривень.

Куряче філе хоч і залишається найдешевшим м’ясом, але саме воно подорожчало найбільше – майже на 40%, до 244 гривень за кілограм.

Загалом м’ясна частина святкового столу обійдеться приблизно у 1269 гривень.

Молочні продукти теж не залишилися осторонь. За твердий сир тепер доведеться заплатити 176 гривень за 300 грамів – це майже на п’яту частину більше, ніж торік. Вершкове масло подорожчало на 14%, і пачка у 200 грамів коштує близько 118 гривень.

Скільки доведеться заплатити за овочі та смаколики

Овочі в цілому стали дешевшими, тож на них у середньому піде близько 473 гривень, що на 5% менше, ніж минулого року. А от фрукти потішили ще більше. За мандарини, банани та лимони доведеться віддати приблизно 200 гривень, що на 22% дешевше, ніж торік.

Без солодкого й напоїв також не обходиться жодне свято. Батон подорожчав на чверть і коштує 35 гривень, кілограм шоколадних цукерок – 326 гривень. Пляшка шампанського обійдеться у 239 гривень, бренді – у 278. Безалкогольні напої зросли в ціні найбільше: соки, газована вода та мінералка разом потягнуть майже на 150 гривень.

Якщо ж додати до меню делікатеси, доведеться витратити ще близько 800 гривень. Баночка червоної ікри коштує в середньому 469 гривень, а червона риба – 344 гривні за 180 грамів. У такому разі загальна сума новорічного столу зросте до майже 4 800 гривень.

У скільки обійдеться українцям новорічний стіл 2026 та чому зросли ціни

Юрій Лупенко пояснює, що головні причини зростання цін – це війна, скорочення виробництва, дорожче пальне, перебої з логістикою та підвищення тарифів на електроенергію. Водночас рекордний урожай овочів цього року частково пом’якшив ситуацію.

У підсумку подорожчання новорічного столу на понад 10%. Отже більшості українців доведеться ще ретельніше планувати витрати і економити навіть на святкових продуктах.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.