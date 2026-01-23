Украинцы, которые подали заявки, уже получили выплаты Зимней поддержки — ту самую тысячу гривен от государства.

Можно ли будет купить продукты на 1 000 от Зеленского, читайте в нашем материале.

Можно ли потратить 1 000 гривен Зеленского на продукты

Еще до подачи заявлений на получение 1 000 грн, в правительстве отмечали возможность использования средств на приобретение продуктов питания.

Однако проведенный нами эксперимент, детали которого доступны по ссылке, не подтвердил эту возможность на практике, поскольку оказалось невозможным осуществить соответствующие транзакции для оплаты продуктов.

Когда можно будет потратить 1 000 от Зеленского на продукты

В Минсоцполитики пояснили, что с 11 декабря украинцы получат возможность покупать продукты украинского производства (кроме подакцизных) с использованием средств государственных инициатив Зимняя поддержка и Национальный кэшбэк.

Первыми эту опцию ввели торговые сети Fozzy Group (Сильпо, Фора, THRASH!ТРАШ!, Fozzy) и Близенько.

Начиная с 18 декабря, к программе присоединились еще пять торговых сетей: Auchan, SPAR, VARUS, Torba, а также Сим23 и Сими.

Кроме того, для украинцев открыли возможность совершать покупки онлайн — на маркетплейсе MAUDAU теперь можно оплачивать заказы картой Национальный кэшбэк.

24 декабря в Дія сообщили о расширении списка магазинов, где можно использовать тысячу гривен зимней поддержки, поступающей на карту Национальный кэшбэк. К программе также присоединились сеть NOVUS, LIGA PRIM и интернет-магазин ROZETKA.

22 января 2026 года Министерство экономики сообщило о расширении перечня торговых сетей, в которых украинцы могут рассчитываться средствами программ Зимняя поддержка и Национальный кэшбэк. К инициативе присоединились еще четыре ритейлера: АТБ, Таврия В (вместе с деликатес-маркетами Космос и супермаркетами Пюре), Дивоцин и ЛотОК. В результате по всей стране появилось почти 1650 дополнительных торговых точек.

В этих сетях теперь можно приобрести продукты питания украинского производства, за исключением подакцизных товаров, используя средства Зимней поддержки и Национального кэшбэка.

Кроме того, в министерстве сообщили, что в ближайшее время к программе присоединятся сети Эпицентр и Рукавичка.

В то же время полученные 1 000 гривен в рамках Зимней поддержки необходимо использовать до 30 июня 2026 года. В случае неиспользования средств они будут возвращены в государственный бюджет.

Как потратить 1 000 гривен Зеленского на продукты

На правительственной горячей линии уточнили, что рассчитываться в рамках программы можно будет в соответствии с постановлением Кабмина №1443, где определены MCC-коды.

Как купить продукты на 1 000 от Зеленского, перечень кодов торговых сетей:

MCC 5411 — супермаркеты и продуктовые магазины;

MCC 5499 — рынки, специализированные магазины и точки продажи полуфабрикатов.

Сейчас средства Зимней поддержки можно использовать на ряд услуг и товаров. Например, в книжных магазинах, с которыми сотрудничает программа. В сети Yakaboo нам подтвердили, что тысячу гривен можно потратить на книги, отмеченные специальной синей снежинкой.

Также деньги можно направить на оплату услуг Укрпочты. Кроме того, там можно приобрести и продукты питания украинского производства, которые соответствуют требованиям программы.

