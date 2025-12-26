Кабмин повышает зарплаты учителям на 30% с 1 января – Свириденко
Кабинет министров принял решение о поэтапном повышении заработной платы педагогических работников в 2026 году. В частности, с января оплата труда учителей вырастет на 30%, а с сентября предусмотрено дополнительное повышение еще на 20%.
Об этом в Telegram сообщила глава правительства Юлия Свириденко.
Свириденко заявила о повышении зарплат учителям
— Правительство поэтапно повышает уровень оплаты труда в образовании, чтобы сделать профессию учителя более конкурентоспособной. Школьное образование должно быть безопасным и качественным, даже в условиях полномасштабного вторжения. Это один из ключевых приоритетов правительства, — отметила Свириденко.
По ее словам, первый этап повышения заработной платы педагогам в размере 30% стартует с января 2026 года.
Для реализации этого решения в государственном бюджете уже предусмотрено финансирование на первые восемь месяцев 2026 года.
В целом 91,8 млрд грн образовательной субвенции распределили между местными бюджетами.
Дополнительно 21,4 млрд грн было перенаправлено для корректного обеспечения повышения зарплат без увеличения общих расходов государственного бюджета.
— Следующий этап — с сентября 2026 года предусмотрено повышение заработной платы еще на 20%, — отметила премьер-министр.
Доплаты за работу в неблагоприятных условиях
Кроме того, правительство профинансировало ежемесячные доплаты для педагогических работников.
Более 409 тыс. учителей будут получать доплаты за работу в неблагоприятных условиях труда в период с января по август 2026 года, в частности 25,5 тыс. педагогов в прифронтовых общинах.
На эти нужды в рамках бюджета Министерства образования и науки Украины предусмотрено 10,37 млрд грн.
Параллельно МОН обновляет образовательные программы и внедряет современные практики в рамках Новой украинской школы, чтобы финансовые решения напрямую влияли на качество образования.
Также был обновлен Порядок и условия предоставления субвенции на обустройство укрытий в учреждениях общего среднего образования с целью повышения эффективности реализации соответствующих проектов.
Отныне государство будет напрямую финансировать объекты с уровнем готовности от 60% вместо 40%, без увеличения стоимости проектов за счет государственного бюджета.
Распределение средств на новые объекты будет осуществляться в соответствии с предельными объемами, определенными для территорий по уровням риска безопасности в системе образования:
- очень высокий — 40%,
- высокий — 35%,
- умеренный и удовлетворительный — 25%.
Доля для территорий с умеренным и удовлетворительным уровнями риска увеличена с 10% до 25%, добавила Свириденко.
Напомним, в Государственном бюджете Украины на 2026 год ко второму чтению расходы на повышение заработных плат учителям были увеличены на 4,8 млрд грн.