Кабінет міністрів ухвалив рішення про поетапне підвищення заробітної плати педагогічних працівників у 2026 році. Зокрема, з січня оплата праці вчителів зросте на 30%, а з вересня передбачене додаткове підвищення ще на 20%.

Про це у Telegram повідомила глава уряду Юлія Свириденко.

Свириденко заявила про підвищення зарплат вчителям

– Уряд поетапно підвищує рівень оплати праці в освіті, щоб зробити професію вчителя більш конкурентною. Шкільна освіта має бути безпечна і якісна, навіть в умовах повномасштабного вторгнення. Це один із ключових пріоритетів уряду, – зазначила Свириденко.

За її словами, перший етап підвищення заробітної плати педагогам у розмірі 30% стартує з січня 2026 року.

Для реалізації цього рішення у державному бюджеті вже передбачене фінансування на перші вісім місяців 2026 року.

Загалом 91,8 млрд грн освітньої субвенції розподілили між місцевими бюджетами.

Додатково 21,4 млрд грн було переспрямовано для коректного забезпечення підвищення зарплат без збільшення загальних видатків державного бюджету.

– Наступний етап – із вересня 2026 передбачено підвищення заробітної плати ще на 20%, – зазначила прем’єр-міністерка.

Доплати за роботу у несприятливих умовах

Окрім цього, уряд профінансував щомісячні доплати для педагогічних працівників.

Понад 409 тис. вчителів отримуватимуть доплати за роботу в несприятливих умовах праці у період з січня по серпень 2026 року, зокрема 25,5 тис. педагогів у прифронтових громадах.

На ці потреби в межах бюджету Міністерства освіти і науки України передбачено 10,37 млрд грн.

Паралельно МОН оновлює освітні програми та впроваджує сучасні практики в межах Нової української школи, щоб фінансові рішення безпосередньо впливали на якість освіти.

Також було оновлено Порядок та умови надання субвенції на облаштування укриттів у закладах загальної середньої освіти з метою підвищення ефективності реалізації відповідних проєктів.

Відтепер держава напряму фінансуватиме об’єкти з рівнем готовності від 60% замість 40%, без збільшення вартості проєктів коштом державного бюджету.

Розподіл коштів на нові об’єкти здійснюватиметься відповідно до граничних обсягів, визначених для територій за рівнями ризику безпеки в системі освіти:

дуже високий – 40%,

високий – 35%,

помірний та задовільний – 25%.

Частку для територій із помірним та задовільним рівнями ризику збільшено з 10% до 25%, додала Свириденко.

Нагадаємо, у Державному бюджеті України на 2026 рік до другого читання видатки на підвищення заробітних плат вчителям були збільшені на 4,8 млрд грн.

