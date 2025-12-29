Кабмин передает объекты, которые находятся в собственности государства и в пользовании государственных органов и государственных компаний, а также недвижимость, арестованную АРМА, для расселения внутренне перемещенных лиц.

Об этом сообщила премьер Юлия Свириденко.

Кабмин передает 112 объектов для расселения ВПО

— Передаем государственную недвижимость и арестованные объекты, которые находятся в управлении АРМА, для расселения внутренне перемещенных лиц. Помещения не должны простаивать, они должны быть эффективно использованы на благо людей, – написала Свириденко в Telegram.

По словам премьера, в первом списке насчитывается 112 помещений. Это жилые дома совместного проживания, гостиницы, офисные помещения и здания общественного досуга, расположенные в разных регионах Украины.

Свириденко отметила, что до конца января эти помещения будут распределены между органами, которые опекаются внутренне перемещенными лицами.

— Ожидаем, что люди смогут пользоваться этим жильем уже в первом квартале 2026 года, – рассказала премьер-министр.

Правительство также дал поручение Министерству образования и науки проверить объекты, которые не использовались по назначению в образовательном процессе в течение последнего года.

По словам Свириденко, эти помещения также будут переданы для нужд ВПО. Ранее был создан механизм передачи таких активов новым управляющим за символическую цену в 1 грн.

Премьер добавила, что в течение месяца все министерства в координации с государственными компаниями, областными военными администрациями и АРМА должны вынести на рассмотрение правительства дополнительный перечень объектов, которые могут быть использованы для нужд ВПО.

