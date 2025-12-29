Уряд передає 112 об’єктів державної та арештованої нерухомості для ПВО – Свириденко
- Уряд передає 112 об’єктів державної та арештованої нерухомості під управлінням АРМА для розселення внутрішньо переміщених осіб.
- До кінця січня ці приміщення будуть розподілені між органами, які опікуються ВПО. Користуватися ними люди зможуть у першому кварталі 2026 року.
Уряд передає обʼєкти, які перебувають у власності держави та в користуванні державних органів і державних компаній, а також нерухомість, арештовану АРМА, для розселення внутрішньо переміщених осіб.
Про це повідомила премʼєрка Юлія Свириденко.
Уряд передає 112 об’єктів для розселення ВПО
– Передаємо державну нерухомість та арештовані обʼєкти, що перебувають в управлінні АРМА, для розселення внутрішньо переміщених осіб. Приміщення не мають простоювати, вони мають бути ефективно задіяні на користь людям, – написала Свириденко у Telegram.
За словами прем’єрки, у першому списку нараховується 112 приміщень. Це житлові будинки спільного проживання, готелі, офісні приміщення та будівлі громадського дозвілля, розташовані в різних регіонах України.
Свириденко зазначила, що до кінця січня ці приміщення будуть розподілені між органами, які опікуються внутрішньо переміщеними особами.
– Очікуємо, що люди зможуть користуватися цим житлом вже у першому кварталі 2026 року, – розповіла прем’єр-міністерка.
Уряд також дав доручення Міністерству освіти і науки перевірити обʼєкти, які не використовувалися за призначенням в освітньому процесі протягом останнього року.
За словами Свириденко, ці приміщення також будуть передані для потреб ВПО. Раніше був створений механізм передачі таких активів новим управителям за символічну ціну в 1 грн.
Премʼєрка додала, що протягом місяця усі міністерства в координації з державними компаніями, обласними військовими адміністраціями та АРМА мають винести на розгляд уряду додатковий перелік обʼєктів, які можуть бути використані для потреб ВПО.