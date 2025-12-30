Правительство приняло решение о выплате надбавок за непосредственное обеспечение образовательного процесса педагогическому персоналу всех военных лицеев Украины, в частности, преподавателям.

Об этом говорится в постановлении О внесении изменений в постановление Кабинета министров Украины от 31 августа 2016 года №572, которое правительство поддержало во время заседания 30 декабря.

Надбавки преподавателям военных лицеев

Как сообщили в Министерстве обороны Украины, предусмотрена выплата надбавки в предельном размере до 50% должностного оклада – педагогическим работникам.

В то же время до 100% выплаты надбавки получат украинские военнослужащие, занимающие должности, предусмотренные соответствующим перечнем.

— Конкретный размер надбавки устанавливается руководителем учреждения в пределах фонда оплаты труда, — говорится в сообщении.

Согласно ожиданиям, введение единого подхода к оплате труда работников и военнослужащих будет способствовать дополнительной мотивации для привлечения квалифицированных педагогических работников во всех государственных учреждениях, обеспечивающих получение среднего образования военного профиля.

Ранее такие надбавки были предусмотрены для преподавателей только четырех военных лицеев.

Среди них — Киевский военный лицей имени Ивана Богуна, Военно-морской лицей (в городе Одесса), государственный лицей-интернат с усиленной военно-физической подготовкой Кадетский корпус имени И.Г. Харитоненко, государственная гимназия-интернат с усиленной военно-физической подготовкой Кадетский корпус.