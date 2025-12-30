До 100% окладу: Кабмін затвердив надбавки для викладачів військових ліцеїв
- Кабінет міністрів ухвалив постанову про виплату надбавок викладачам усіх військових ліцеїв України.
- Таке рішення спрямоване на створення єдиного підходу до оплати праці та залучення кваліфікованих кадрів до закладів освіти військового профілю.
Уряд ухвалив рішення про виплати надбавок за безпосереднє забезпечення освітнього процесу педагогічному персоналу всіх військових ліцеїв України, зокрема, викладачів.
Про це йдеться у постанові Про внесення змін до постанови Кабінету міністрів України від 31 серпня 2016 року №572, яку уряд підтримав під час засідання 30 грудня.
Надбавки викладачам військових ліцеїв
Як розповіли у Міністерстві оборони України, передбачено виплату надбавки у граничному розмірі до 50% посадового окладу – педагогічним працівникам.
Водночас до 100% виплати надбавки отримають українські військовослужбовці, які обіймають посади, передбачені відповідним переліком.
– Конкретний розмір надбавки встановлюється керівником закладу в межах фонду оплати праці, – йдеться у повідомленні.
Згідно з очікуваннями, запровадження єдиного підходу до оплати праці працівників та військовослужбовців сприятиме додатковій мотивації для залучення кваліфікованих педагогічних працівників в усіх державних закладах, які забезпечують здобуття середньої освіти військового профілю.
Раніше такі надбавки були передбачені для викладачів лише чотирьох військових ліцеїв.
Серед них – Київський військовий ліцей імені Івана Богуна, Військово-морський ліцей (ц місті Одеса), державний ліцей-інтернат з посиленою військово-фізичною підготовкою Кадетський корпус імені І.Г. Харитоненка, державна гімназія-інтернат з посиленою військово-фізичною підготовкою Кадетський корпус.