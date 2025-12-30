Уряд ухвалив рішення про виплати надбавок за безпосереднє забезпечення освітнього процесу педагогічному персоналу всіх військових ліцеїв України, зокрема, викладачів.

Про це йдеться у постанові Про внесення змін до постанови Кабінету міністрів України від 31 серпня 2016 року №572, яку уряд підтримав під час засідання 30 грудня.

Надбавки викладачам військових ліцеїв

Як розповіли у Міністерстві оборони України, передбачено виплату надбавки у граничному розмірі до 50% посадового окладу – педагогічним працівникам.

Зараз дивляться

Водночас до 100% виплати надбавки отримають українські військовослужбовці, які обіймають посади, передбачені відповідним переліком.

– Конкретний розмір надбавки встановлюється керівником закладу в межах фонду оплати праці, – йдеться у повідомленні.

Згідно з очікуваннями, запровадження єдиного підходу до оплати праці працівників та військовослужбовців сприятиме додатковій мотивації для залучення кваліфікованих педагогічних працівників в усіх державних закладах, які забезпечують здобуття середньої освіти військового профілю.

Раніше такі надбавки були передбачені для викладачів лише чотирьох військових ліцеїв.

Серед них – Київський військовий ліцей імені Івана Богуна, Військово-морський ліцей (ц місті Одеса), державний ліцей-інтернат з посиленою військово-фізичною підготовкою Кадетський корпус імені І.Г. Харитоненка, державна гімназія-інтернат з посиленою військово-фізичною підготовкою Кадетський корпус.