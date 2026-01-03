Украине нужно $800 млрд на 10 лет для экономического процветания — Свириденко
- Премьер-министр Юлия Свириденко представила проект экономического процветания, предусматривающий привлечение $800 млрд в течение следующих 10 лет для восстановления и стабилизации Украины.
- Финансирование планируется сформировать из сочетания международных грантов, льготных займов на $500 млрд и частного капитала.
Финансовые потребности Украины на следующие 10 лет составят около $800 млрд для восстановления и экономического процветания, однако без учета расходов на безопасность.
Об этом заявила премьер-министр Украины Юлия Свириденко во время выступления на встрече с советниками по безопасности западных государств, которые прибыли с официальным визитом в Киев 3 января.
Свириденко о финансовых потребностях Украины
Украина нуждается в огромных капиталовложениях, которые должны стать частью мирных соглашений, заключение которых готовят совместно с западными странами, подчеркнула Свириденко.
По ее словам, это финансирование предусмотрено соглашением об экономическом процветании, проект которого уже разработан, но пока не обнародован.
— Потребности в финансовых инвестициях, необходимых для обеспечения экономического процветания, огромны. С сегодняшней точки зрения, речь идет о $800 млрд на следующие 10 лет, — сказала Свириденко.
Как объяснила премьер-министр Украины, эта сумма не является окончательной, поскольку не включает значительную статью расходов.
Однако она даст возможность обеспечить макрофинансовую стабильность, возмещение потерь, потребности в восстановлении и финансирование необходимого экономического толчка. Хотя не включает финансирование обороны, которое, как рассчитывает Украина, со временем снизится при условии эффективных гарантий безопасности, утверждает Свириденко.
Премьер-министр отдельно обратила внимание на необходимость покрыть финансирование дефицита бюджета, обеспечить экономическую стабильность и привлечение инвестиций.
Зачем Украине нужно $800 млрд на 10 лет
Министр экономики Украины Алексей Соболев отметил, что Prosperity Framework (документ, разработанный совместно с представителями США, Всемирным банком и МВФ) определяет потребность в привлечении $800 млрд на следующие 10 лет.
По словам вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Тараса Качки, эта сумма предусмотрена на:
- компенсацию убытков украинцам;
- масштабную реконструкцию и восстановление инфраструктуры;
- макрофинансовую стабильность;
- стимул для экономического развития (около $200 млрд).
По словам Соболева, структура финансирования базируется на сочетании государственного и частного секторов.
Ожидается, что правительства и международные организации предоставят около $500 млрд через грантовые программы и льготное кредитование, тогда как частный капитал станет важным дополнением.