Финансовые потребности Украины на следующие 10 лет составят около $800 млрд для восстановления и экономического процветания, однако без учета расходов на безопасность.

Об этом заявила премьер-министр Украины Юлия Свириденко во время выступления на встрече с советниками по безопасности западных государств, которые прибыли с официальным визитом в Киев 3 января.

Свириденко о финансовых потребностях Украины

Украина нуждается в огромных капиталовложениях, которые должны стать частью мирных соглашений, заключение которых готовят совместно с западными странами, подчеркнула Свириденко.

По ее словам, это финансирование предусмотрено соглашением об экономическом процветании, проект которого уже разработан, но пока не обнародован.

— Потребности в финансовых инвестициях, необходимых для обеспечения экономического процветания, огромны. С сегодняшней точки зрения, речь идет о $800 млрд на следующие 10 лет, — сказала Свириденко.

Как объяснила премьер-министр Украины, эта сумма не является окончательной, поскольку не включает значительную статью расходов.

Однако она даст возможность обеспечить макрофинансовую стабильность, возмещение потерь, потребности в восстановлении и финансирование необходимого экономического толчка. Хотя не включает финансирование обороны, которое, как рассчитывает Украина, со временем снизится при условии эффективных гарантий безопасности, утверждает Свириденко.

Премьер-министр отдельно обратила внимание на необходимость покрыть финансирование дефицита бюджета, обеспечить экономическую стабильность и привлечение инвестиций.

Зачем Украине нужно $800 млрд на 10 лет

Министр экономики Украины Алексей Соболев отметил, что Prosperity Framework (документ, разработанный совместно с представителями США, Всемирным банком и МВФ) определяет потребность в привлечении $800 млрд на следующие 10 лет.

По словам вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Тараса Качки, эта сумма предусмотрена на:

компенсацию убытков украинцам;

масштабную реконструкцию и восстановление инфраструктуры;

макрофинансовую стабильность;

стимул для экономического развития (около $200 млрд).

По словам Соболева, структура финансирования базируется на сочетании государственного и частного секторов.

Ожидается, что правительства и международные организации предоставят около $500 млрд через грантовые программы и льготное кредитование, тогда как частный капитал станет важным дополнением.