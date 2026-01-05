После принятия бюджета на 2026 год многие возмутились отсутствием прямого повышения зарплат для военных. Это вызвало значительный резонанс в обществе. В то же время в Министерстве обороны объяснили, что повышение выплат для военнослужащих произойдет благодаря новой системе мотивационных контрактов.

Что известно о службе в ВСУ по контракту в 2026 году и каких изменений ожидать военным, читайте в нашем материале.

Условия контракта ВСУ в 2026 году: что изменится

В 2026 году в Украине планируют существенно изменить подход к службе в ВСУ по контракту. Министерство обороны инициировало переход Сил обороны на более профессиональную модель комплектования, сделав акцент на добровольной контрактной службе с дополнительными мотивационными условиями. Соответствующий законопроект №14283 в настоящее время находится на рассмотрении в Верховной Раде.

Как сообщают в Минобороны, ключевая идея реформы — введение мотивационных контрактов, которые должны повысить заинтересованность военнослужащих в долгосрочной службе и уменьшить зависимость армии от мобилизационных мероприятий.

Новые условия контракта ВСУ в 2026 году предлагают применять как к военнообязанным из запаса, так и к тем, кто уже проходит службу по призыву во время мобилизации.

Контракт ВСУ 2026: на сколько лет

Согласно законопроекту, контракт ВСУ 2026 во время особого периода станет более гибким по срокам:

Первый контракт предусмотрено заключать на срок от одного до пяти лет.

Дальнейшая служба возможна по новым контрактам продолжительностью от одного до десяти лет, но в пределах предельного возраста пребывания на военной службе.

Именно это и соответствует запросу многих военных — иметь прогнозируемость и понятные правила продления службы.

Отдельное внимание в законопроекте уделили тем, кто уже учится или не отслужил обязательный срок после выпуска из военных учебных заведений.

Даже если сержант, офицер или выпускник еще не отработал определенные 5 лет (или 10 лет для летного состава), во время военного положения он сможет добровольно заключить новый контракт с ВСУ в 2026 году на срок от 1 до 10 лет — при условии соответствия требованиям годности.

Автоматического продления контрактов при этом не предусматривается, решение принимается добровольно.

Контракт ВСУ 2026: зарплата и социальные гарантии

Согласно законопроекту, планируется увеличение базового денежного обеспечения и ежемесячных надбавок, а также бонусов за участие в боевых операциях и специальных заданиях.

Важной составляющей реформы являются социальные гарантии. Законопроект закрепляет право на отсрочку от мобилизации сроком до 12 месяцев после увольнения из контрактной службы. Такая норма должна дать военным время на восстановление, прохождение медико-социальной реабилитации и адаптацию к гражданской жизни. Исключение касается только краткосрочных однолетних контрактов.

Также документ уточняет механизмы проверки оснований для предоставления отсрочки — этим будут заниматься территориальные центры комплектования вместе с другими уполномоченными органами, в частности СБУ. Это должно уменьшить злоупотребления и сделать процедуры более прозрачными.

В Минобороны ожидают, что после принятия закона парламентом новые условия заработают уже в первом квартале. Реформа должна создать стабильную кадровую основу армии, повысить престиж службы в ВСУ по контракту в 2026 году и усилить мотивацию военных не только зарплатой.

Ведь большинство наших защитников беспокоит прежде всего неопределенность сроков службы и отсутствие ясности относительно будущего.

Источник : Минобороны