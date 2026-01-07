Заробітна плата – це винагорода, яку роботодавець сплачує працівнику за виконану роботу.

Українські військовослужбовці, на відміну від найманих працівників, отримують оплату у вигляді грошового забезпечення.

Як нараховується зарплатня військовим, в яких числах приходять гроші у 2026 році, з’ясовували Факти ICTV.

Як нараховується зарплатня військовим

На військових не поширюється дія Кодексу законів про працю. Тобто з ними не укладається трудовий договір. Права військовослужбовців регулюються законом Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їхніх сімей.

Розмір грошового забезпечення військового залежить від:

посади;

військового звання;

кваліфікації;

тривалості, інтенсивності й умов військової служби.

У 2026 році мінімальний розмір грошового забезпечення для рекрута — 20 130 грн. Строковики отримують 6 тис. грн, інструктори — від 15 до 30 тис. грн.

Додатково можуть застосовуватися надбавки за особливості проходження служби та режим секретності. Також передбачені доплати для військовослужбовців за вчений, науковий ступінь, почесне чи спортивне звання.

Може нараховуватись премія — щомісячна виплата військовослужбовцям відповідно до їхнього особистого внеску у загальні результати служби. У середньому розмір виплат становить від 15 тис до 30 тис грн.

Премії залежать від звання, посади, тривалості, інтенсивності й умов військової служби, а також кваліфікації та секретності несення служби.

Одноразова виплата за перший контракт

Допомога, яка виплачується військовослужбовцям, що підписують перший контракт із ЗСУ.

Виплата за перший контракт виплачується в такому розмірі:

24 224 грн — особам рядового складу;

27 252 грн — особам сержантського і старшинського складу;

30 280 грн — особам офіцерського складу.

Бойові виплати для військовослужбовців

На період воєнного стану впроваджено додаткову винагороду військовим — бойові виплати.

Гроші, які отримують військовослужбовці в період дії воєнного стану, мають кілька позицій: щомісячне грошове забезпечення та додаткову винагороду — 30, 50, 70, 100 тис. грн.

Постанова Кабінету міністрів №168 визначає розмір додаткових грошових виплат на місяць для військовослужбовців:

30 тис. грн — передбачено для тих військових, хто здійснює бойові (спеціальні) завдання у період забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Росії;

50 тис. грн — передбачено для військових, які виконують бойові (спеціальні) завдання у складі органів військового управління, штабів і командування, що здійснюють оперативне управління підрозділами;

70 тис. грн — одноразова винагорода за виконання бойових чи спеціальних завдань у першому ешелоні, на тимчасово окупованих територіях або території РФ (за кожні 30 днів виконання таких завдань);

100 тис. грн — передбачено для військових, які перебувають у зоні активних бойових дій або проходять лікування чи реабілітацію внаслідок отриманої контузії, травми, каліцтва. Також надбавка передбачена для тих, хто потрапив у полон.

Усі ці надбавки виплачуються пропорційно часу виконання таких завдань. Тобто один день на нулі коштуватиме трохи більш як 3 тис. грн.

У разі поранення військовослужбовця під час бойових дій, він або вона можуть отримати одноразову виплату. Розмір залежить від наслідків зазнаного поранення.

В яких числах надходять гроші

Виплати надходять, як і найманим працівникам, у два етапи: у вигляді авансу (з 5 по 15 число) та основної суми (з 25 до початку наступного місяця). Усе залежить від військових частин та роду військ.

Зазвичай військовослужбовці отримують оплату на картку банку.