Для многих пенсионеров оплата жилищно-коммунальных услуг превращается в настоящее испытание. Фиксированные пенсии часто едва покрывают базовые потребности, а счета за тепло, воду и электроэнергию ежегодно растут.

Особенно тяжело тем, кто живет в сельской местности, где доступ к топливу и ресурсам ограничен, а расходы на обогрев и отопление существенно влияют на семейный бюджет.

Факты ICTV узнавали, может ли пенсионер не платить за коммуналку и при каких условиях.

Есть ли льгота 100% на коммунальные услуги для пенсионеров

Пенсионеры определенных профессий, которые отработали в сельской местности и остались там проживать после выхода на заслуженный отдых, имеют право на 100% скидку при оплате жилищно-коммунальных услуг, а также на льготное обеспечение твердым и жидким бытовым топливом или сжиженным газом в пределах определенных норм.

Кто из пенсионеров может не платить за коммунальные услуги:

педагоги;

медицинские и фармацевтические специалисты;

специалисты по защите растений;

работники музеев и библиотек;

работники государственных и коммунальных учреждений культуры и образования в сфере культуры.

Важно, что право на льготу имеют только те пенсионеры, которые на момент выхода на пенсию работали на должностях, дающих такое право, и имеют не менее трех лет соответствующего стажа.

Это регламентировано приказом Министерства труда и социальной политики, Министерства образования и науки, Министерства здравоохранения и Министерства культуры и туризма Украины от 13 сентября 2006 года №341/651/619/769 (зарегистрированным в Минюсте 10.11.2006 под №1193/13067).

Кто из пенсионеров может не платить за коммуналку: требования к доходу

Право на получение льгот зависит также от уровня дохода, ведь среднемесячный доход семьи за предыдущие полгода в расчете на одного члена не должен превышать предел, дающий право на налоговую социальную льготу – 4 240 грн.

Доход семьи — это совокупность всех денежных поступлений, которые получают члены семьи в течение определенного периода (обычно месяц).

В него могут входить:

зарплаты и гонорары;

пенсии и социальные выплаты;

доходы от предпринимательской деятельности или собственного бизнеса;

доходы от аренды имущества или недвижимости;

другие регулярные и законные поступления (дивиденды, стипендии и т. д.).

Скидка действует в течение 12 месяцев с момента подачи заявления, но не дольше конца текущего календарного года. В то же время она не распространяется на членов семьи льготника.

Какие документы нужны

Для получения льготы пенсионер, состоящий на учете в Реестре лиц с правом на льготы, должен предоставить:

заявление о предоставлении льгот на оплату коммунальных услуг и топлива;

подтверждение факта проживания в сельской местности.

Для внесения данных в Реестр необходимо подать также заявление и справку о праве на льготу. Ее выдают отделы образования, здравоохранения, культуры, райгосадминистрации, администрации бывших мест работы или сельские/поселковые советы (в случае ликвидации учреждения) на основе записей в трудовой книжке.

Как подать заявление для получения льготы

Обратиться для оформления льготы можно:

лично — через сервисные центры Пенсионного фонда, уполномоченных лиц органов местного самоуправления или ЦПАУ;

по почте — на адрес соответствующего органа Фонда;

онлайн — через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины, мобильное приложение Пенсионный фонд или портал Дія.

Источник : Пенсионный фонд

