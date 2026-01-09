У МОН повідомили, що уряд затвердив постанову про підвищення мінімальної зарплати вчителів у 2026 році. З 1 січня на 30% збільшено посадові оклади всіх педагогічних та науково-педагогічних працівників закладів державної та комунальної форм власності, незалежно від підпорядкування. Надалі, з 1 вересня 2026 року, планується підвищення ще на 20%.

Якою буде мінімальна зарплата вчителів у 2026 році та чи планують її підвищувати, читайте в нашому матеріалі.

За що доплачуватимуть вчителям

Для виплат педагогам із державного бюджету на 2026 рік передбачено 64,6 мільярда гривень. Підвищення стосується не лише вчителів загальної середньої освіти, а й працівників дошкільної, позашкільної, професійної та фахової передвищої освіти, яких здебільшого фінансують місцеві бюджети.

Додаткові кошти надходитимуть громадам через збільшення обсягу освітньої субвенції та інші державні програми, частина з яких надходитиме у вигляді податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) і залишатиметься в місцевих бюджетах для покриття витрат на підвищення окладів.

Ба більше, розмір мінімальної зарплати вчителів у 2026 році зросте через доплати за роботу в несприятливих умовах. На цей період, з січня до серпня, з державного бюджету виділено 10,37 мільярда гривень. Доплати отримають понад 409 тисяч педагогів, із яких понад 25,5 тисячі працюють на прифронтових територіях. Розмір доплати становить:

2 000 грн (2 600 грн до сплати податків) для всіх педагогів;

4 000 грн (5 200 грн до сплати податків) для працівників на прифронтових територіях.

Для педагогів із навантаженням понад ставку сума доплати збільшується пропорційно.

Чи зросте мінімальна заробітна плата вчителів у 2026 році

Водночас 8 січня 2026 року на розгляд у ВР надійшли два законопроєкти, які стосуються встановлення справедливого рівня мінімальної зарплати для працівників освіти.

Зокрема законопроєкт № 14354 передбачає встановлення мінімальної зарплати для педагогів і науково-педагогічних працівників закладів загальної середньої, вищої, професійної та фахової передвищої освіти на рівні 30 тисяч гривень на місяць.

У пояснювальній записці зазначено, що нинішній мінімум, закріплений у держбюджеті, не відповідає реаліям життя громадян та фактично не забезпечує базові потреби. Мета законопроєкту гарантувати мінімально необхідний рівень зарплати, достатній для нормального життя, а не лише для виживання.



Законопроєкт № 14358 пропонує внести зміни до статті 20 Закону України Про дошкільну освіту та встановити мінімальну зарплату працівників дитячих садочків на рівні, не нижчому за мінімум педагогів загальної та професійної освіти.

До категорії таких працівників входять: керівники закладів дошкільної освіти (директори, заступники), завідувачі підрозділів, вихователі, асистенти, вчителі-дефектологи, логопеди, практичні психологи, соціальні педагоги, інструктори з фізкультури, музичні керівники, керівники гуртків і студій тощо.

Автори документа підкреслюють, що працівники дитячих садочків забезпечують соціалізацію дітей, допомагають у підготовці до школи, формують творчі та соціально значущі навички, а також полегшують життя батькам, забезпечуючи догляд і виховання дітей.

Якщо обидва законопроєкти будуть ухвалені, це дозволить законодавчо врегулювати питання справедливого рівня мінімальної зарплати для педагогів і працівників дошкільних закладів.

На реалізацію передбачених заходів можна буде залучати кошти держбюджету, а також гранти і програми міжнародної допомоги.