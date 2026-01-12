С 1 января 2026 года в Украине начали действовать обновленные правила начисления социальной помощи малообеспеченным семьям. Государство изменило подход к поддержке таких семей, объединив несколько видов выплат в одну базовую социальную помощь.

О том, как отныне будет определяться размер помощи малообеспеченным семьям в 2026 году и на какую сумму можно рассчитывать, далее в материале.

Единая базовая социальная помощь — главная новация 2026 года

В сентябре 2025 года Кабинет министров Украины принял решение изменить формат государственной поддержки малообеспеченных семей.

С начала 2026 года все основные выплаты для этой категории населения объединили в единую базовую социальную помощь.

Изменился и сам принцип расчета. Выплата будет определяться как разница между базовой суммой, установленной для конкретной семьи, и ее реальным среднемесячным доходом.

Базовую величину правительство закрепило на уровне 4 500 грн. Ожидается, что такая система сделает социальную поддержку более адресной и понятной, прежде всего для наиболее уязвимых семей.

Какие виды помощи объединят в 2026 году

Изменения коснутся граждан, которые в настоящее время получают следующие выплаты:

помощь малообеспеченным семьям;

помощь на детей одиноким матерям;

выплаты на детей из многодетных семей;

временную помощь детям, родители которых не платят алименты или место их пребывания неизвестно;

социальную помощь людям без права на пенсию и лицам с инвалидностью.

Помощь малообеспеченным семьям: условия получения

Семья часто вынуждена оформлять несколько различных видов помощи, что усложняет процедуру, отнимает много времени и создает путаницу в отношении оснований для назначения или отказа в выплатах.

Кроме того, большинство этих пособий привязаны к прожиточному минимуму, рост которого происходит медленно, что снижает реальную эффективность соцподдержки.

Согласно государственному бюджету на 2026 год, прожиточный минимум в Украине составит 3 209 грн, что почти на 10% больше, чем в прошлом году.

Отдельные показатели прожиточного минимума будут выглядеть так:

для детей до 6 лет — 2 817 грн;

для детей от 6 до 18 лет — 3 512 грн;

для трудоспособных лиц — 3 328 грн;

для людей, утративших трудоспособность, — 2 595 грн;

для определения должностных окладов судей — 1 600 грн;

для работников налоговых, таможенных и других госорганов — 1 600 грн;

для расчета зарплат прокуроров окружной прокуратуры — 1 600 грн;

для доплат гражданам, проживающим в зонах радиоактивного загрязнения — 1 600 грн.

Как будет рассчитываться базовая социальная помощь семье

Базовая сумма в 4 500 грн будет применяться:

к первому члену семьи, подающему заявление;

к каждому ребенку до 18 лет;

к лицам с инвалидностью I или II группы.

Для других членов семьи будет учитываться 70% от этой суммы, то есть 3 150 грн.

Размер помощи будет определяться индивидуально — как разница между общей базовой величиной для всей семьи и ее фактическим среднемесячным доходом.

Пример. Неполная семья из матери и ребенка до 2 лет, где женщина не имеет доходов:

4 500 грн — на мать;

4 500 грн — на ребенка.

Итак, общая базовая сумма — 9 000 грн.

Помощь малообеспеченным семьям: как оформить

Оформление помощи малообеспеченным семьям осуществляется онлайн и офлайн.

Подать заявку онлайн можно через портал или приложения государственных сервисов:

Дія. Зайдите в раздел Сервисы, Помощь от государства, Базовая социальная помощь, Получить помощь.

Портал ПФУ или мобильное приложение ПФУ. Воспользуйтесь веб-порталом или приложением Пенсионного фонда Украины.

Заявление также можно подать в бумажном виде через:

ЦПАУ;

Сервисные центры Пенсионного фонда Украины;

Уполномоченных лиц местных советов (сельских, поселковых или городских);

Почтовое отправление по адресу ПФУ.

Кто не получит помощь малообеспеченным семьям в 2026 году

Выплаты не будут назначаться семьям, в которых:

есть трудоспособные члены (18+), которые более трех месяцев не работают, не учатся, не служат, не ведут бизнес и не состоят на учете в центре занятости;

кто-то из членов семьи в течение года совершил покупку или приобрел имущество на сумму более 100 тыс. грн (кроме расходов на лечение, образование и коммунальные услуги);

на банковских счетах или в облигациях хранится более 100 тыс. грн;

в собственности есть вторая квартира или дом (за исключением жилья в зоне боевых действий или разрушенного из-за войны);

есть более одного автомобиля возрастом до 15 лет (кроме мопеда или прицепа).