Помощь малообеспеченным семьям в 2026 году: как рассчитать и получить сумму
С 1 января 2026 года в Украине начали действовать обновленные правила начисления социальной помощи малообеспеченным семьям. Государство изменило подход к поддержке таких семей, объединив несколько видов выплат в одну базовую социальную помощь.
О том, как отныне будет определяться размер помощи малообеспеченным семьям в 2026 году и на какую сумму можно рассчитывать, далее в материале.
Единая базовая социальная помощь — главная новация 2026 года
В сентябре 2025 года Кабинет министров Украины принял решение изменить формат государственной поддержки малообеспеченных семей.
С начала 2026 года все основные выплаты для этой категории населения объединили в единую базовую социальную помощь.
Изменился и сам принцип расчета. Выплата будет определяться как разница между базовой суммой, установленной для конкретной семьи, и ее реальным среднемесячным доходом.
Базовую величину правительство закрепило на уровне 4 500 грн. Ожидается, что такая система сделает социальную поддержку более адресной и понятной, прежде всего для наиболее уязвимых семей.
Какие виды помощи объединят в 2026 году
Изменения коснутся граждан, которые в настоящее время получают следующие выплаты:
- помощь малообеспеченным семьям;
- помощь на детей одиноким матерям;
- выплаты на детей из многодетных семей;
- временную помощь детям, родители которых не платят алименты или место их пребывания неизвестно;
- социальную помощь людям без права на пенсию и лицам с инвалидностью.
Помощь малообеспеченным семьям: условия получения
Семья часто вынуждена оформлять несколько различных видов помощи, что усложняет процедуру, отнимает много времени и создает путаницу в отношении оснований для назначения или отказа в выплатах.
Кроме того, большинство этих пособий привязаны к прожиточному минимуму, рост которого происходит медленно, что снижает реальную эффективность соцподдержки.
Согласно государственному бюджету на 2026 год, прожиточный минимум в Украине составит 3 209 грн, что почти на 10% больше, чем в прошлом году.
Отдельные показатели прожиточного минимума будут выглядеть так:
- для детей до 6 лет — 2 817 грн;
- для детей от 6 до 18 лет — 3 512 грн;
- для трудоспособных лиц — 3 328 грн;
- для людей, утративших трудоспособность, — 2 595 грн;
- для определения должностных окладов судей — 1 600 грн;
- для работников налоговых, таможенных и других госорганов — 1 600 грн;
- для расчета зарплат прокуроров окружной прокуратуры — 1 600 грн;
- для доплат гражданам, проживающим в зонах радиоактивного загрязнения — 1 600 грн.
Как будет рассчитываться базовая социальная помощь семье
Базовая сумма в 4 500 грн будет применяться:
- к первому члену семьи, подающему заявление;
- к каждому ребенку до 18 лет;
- к лицам с инвалидностью I или II группы.
Для других членов семьи будет учитываться 70% от этой суммы, то есть 3 150 грн.
Размер помощи будет определяться индивидуально — как разница между общей базовой величиной для всей семьи и ее фактическим среднемесячным доходом.
Пример. Неполная семья из матери и ребенка до 2 лет, где женщина не имеет доходов:
- 4 500 грн — на мать;
- 4 500 грн — на ребенка.
Итак, общая базовая сумма — 9 000 грн.
Помощь малообеспеченным семьям: как оформить
Оформление помощи малообеспеченным семьям осуществляется онлайн и офлайн.
Подать заявку онлайн можно через портал или приложения государственных сервисов:
- Дія. Зайдите в раздел Сервисы, Помощь от государства, Базовая социальная помощь, Получить помощь.
- Портал ПФУ или мобильное приложение ПФУ. Воспользуйтесь веб-порталом или приложением Пенсионного фонда Украины.
Заявление также можно подать в бумажном виде через:
- ЦПАУ;
- Сервисные центры Пенсионного фонда Украины;
- Уполномоченных лиц местных советов (сельских, поселковых или городских);
- Почтовое отправление по адресу ПФУ.
Кто не получит помощь малообеспеченным семьям в 2026 году
Выплаты не будут назначаться семьям, в которых:
- есть трудоспособные члены (18+), которые более трех месяцев не работают, не учатся, не служат, не ведут бизнес и не состоят на учете в центре занятости;
- кто-то из членов семьи в течение года совершил покупку или приобрел имущество на сумму более 100 тыс. грн (кроме расходов на лечение, образование и коммунальные услуги);
- на банковских счетах или в облигациях хранится более 100 тыс. грн;
- в собственности есть вторая квартира или дом (за исключением жилья в зоне боевых действий или разрушенного из-за войны);
- есть более одного автомобиля возрастом до 15 лет (кроме мопеда или прицепа).