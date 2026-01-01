В Украине с 1 января 2026 года вступят в силу значительные изменения в начислении помощи малообеспеченным семьям.

Что известно об этих изменениях, как теперь начислять помощь малообеспеченной семье и на какие суммы теперь можно будет рассчитывать – читайте в материале Фактов ICTV.

Единая выплата социальной помощи: что известно о главном изменении с 1 января 2026 года

В сентябре Кабинет Министров Украины инициировал изменение формата государственной поддержки малообеспеченных семей.

Так, с 1 января 2026 года социальная помощь для этой категории населения будет трансформирована в базовую социальную помощь.

Принцип расчета из-за этого изменится: помощь будут рассчитывать как разницу между базовой величиной семьи и ее среднемесячным доходом.

Базовую величину определил Кабмин и сейчас она составляет 4,5 тыс. грн.

Считается, что это поможет сделать помощь более адресной и прозрачной, особенно для самых уязвимых категорий.

В то же время выплаты, назначенные до конца 2025 года, будут продолжаться до истечения срока их действия, даже в том случае, если семья еще не перешла на новую систему.

Изменения должны коснуться граждан, которые сейчас являются получателями следующих видов пособий:

государственная социальная помощь малообеспеченным семьям;

государственная помощь на детей одиноким матерям;

помощь на детей, воспитывающихся в многодетных семьях;

временная государственная помощь детям, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, не имеют возможности содержать ребенка или место их проживания неизвестно;

государственная социальная помощь лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью.

В пояснительной записке законопроекта уточняется, что обычно одна семья получает различную социальную помощь, и это увеличивает временные затраты на оформление и затрудняет определение прав получателей на каждый отдельный вид помощи.

Кроме того, это мешает гражданам понять, почему им назначают определенную помощь или отказывают в назначении какой-либо другой.

При этом размер всех вышеуказанных видов государственной помощи зависит от размера законодательно установленного прожиточного минимума. Поэтому медленный рост прожиточного минимума существенно ухудшает эффективность этих инструментов социальной поддержки.

Какой прожиточный минимум будет с 1 января 2026 года

Согласно государственному бюджету на 2026 год, который приняла Верховная Рада, с 1 января прожиточный минимум в Украине составит 3209 грн, что почти на 10% больше, чем в 2025 году.

Также он изменится:

для детей в возрасте до 6 лет – составит 2817 грн;

для детей в возрасте от 6 до 18 лет – 3512 грн;

для трудоспособных людей – 3328 грн;

для людей, утративших трудоспособность – 2595 грн;

для определения должностного оклада судей – 1600 грн;

для определения должностного оклада работников других государственных органов (налоговых, таможенных органов власти), зарплата которых регулируется специальными законами – 1600 грн;

для определения размера зарплаты прокуроров окружной прокуратуры – 1600 грн;

для определения доплаты людям, живущим на территориях радиоактивного загрязнения – 1600 грн.

Базовая социальная помощь на семью в 2026 году: как рассчитать

Отметим, что базовая величина, которую Кабмин установил на уровне 4500 грн, будет актуальной для первого члена семьи, который будет подавать заявление для получения помощи малообеспеченной семье.

Такой же будет цифра расчета для каждого ребенка в возрасте до 18 лет и людей с инвалидностью I или II группы.

Для других членов семьи она составит 70% от этой суммы, то есть 3 150 гривен.

Рассчитывать помощь малообеспеченной семье нужно будет индивидуально. Она будет соответствовать разнице между суммарной базовой величиной для всех членов семьи и фактическим среднемесячным доходом семьи.

Поэтому по состоянию на 1 января 2026 года, если взять неполную малообеспеченную семью, состоящую из мамы и двухлетнего ребенка, где женщина не работает и не имеет дохода, расчет будет следующим:

4,5 тыс. грн базового дохода (мать, которая подала заявление) + 4,5 тыс. грн (ребенок до 18 лет) = 9 тыс. грн.

Изменится также базовая величина для людей, которые получили право на пенсию по возрасту, однако не успели получить достаточно страхового стажа.

Сумма будет рассчитываться в соответствии с имеющимся стажем:

менее 10 лет – 2385 грн;

от 10 до 20 лет – 2790 грн;

от 20 до 30 лет – 3150 грн;

30 и более лет – 3960 грн.

Не смогут получить базовую социальную помощь семьи, в которых:

есть трудоспособные люди (от 18 лет), которые не работают, не учатся, не занимаются предпринимательской деятельностью, не проходят военную службу и не стоят на учете в центре занятости более 3 месяцев;

кто-то из членов семьи за последний год приобрел имущество или сделал покупку на сумму более 100 тыс. грн (за исключением расходов на медицинские, образовательные и коммунальные услуги);

на банковских счетах имеют более 100 тыс. грн или облигации на эту же сумму;

в собственности есть вторая квартира или дом (кроме определенных исключений, таких как жилье, расположенное на территориях боевых действий или разрушенное из-за войны);

есть более одного автомобиля в собственности, если им менее 15 лет (кроме мопеда и прицепа).

Сколько будут платить в связи с рождением ребенка и какими будут декретные выплаты с 1 января 2026 года

Малообеспеченным семьям следует учесть, что с 1 января 2026 года размеры государственной помощи для семей с маленькими детьми вырастут до 50 тыс. грн. Ранее речь шла о 41 280 грн, часть из которых выплачивалась ежемесячно. Теперь – всю сумму начислят сразу.

Кроме того, с 1 января изменятся выплаты:

если беременная женщина не имеет страхового стажа и не работает официально – ей будут выплачивать по 7 тыс. грн в период беременности ежемесячно;

за уход за ребенком до достижения им одного года человеку, находящемуся в декретном отпуске, будут выплачивать по 7 тыс. грн – независимо от того, мама это, папа, бабушка или дедушка;

еще на 8 тыс. можно будет рассчитывать в рамках программы «еЯсла». Эти деньги будут выплачивать в качестве помощи по уходу за ребенком в возрасте от одного до трех лет в случае трудоустройства одного из родителей или опекунов, которые заботятся о ребенке, на полный рабочий день;

как и в 2025 году, в 2026 можно получить Пакет малыша или денежную компенсацию на сумму 8 451 грн (три прожиточных минимума на детей до 6 лет). Кроме того, если раньше этот набор выдавали только после рождения ребенка, то теперь его можно будет заказать уже с 36 недели беременности.

Алименты в Украине с 1 января 2026 года

С 1 января 2026 года в Украине вырастет и минимальный гарантированный размер алиментов на детей. Так, в соответствии с обновленным прожиточным минимумом он составит:

для ребенка до 6 лет – 2817 грн;

для ребенка от 6 лет до 18 лет – 3512 грн;

для детей до 6 лет, родители которых уклоняются от уплаты алиментов – 1408 грн;

для детей от 6 лет до 18 лет, родители которых уклоняются от уплаты алиментов – 1 756 грн.

Увеличится и максимальный размер алиментов, который можно взыскать – до 27830 грн для детей до 6 лет и до 34710 грн для детей старшего возраста.

Помощь для ВПЛ с 1 января 2026 года: что известно

Для малообеспеченных семей, среди которых есть внутренне перемещенные лица (ВПЛ), с 1 января 2026 года продолжится выплата пособий, которые они оформили в 2025 году.

Согласно сентябрьскому решению правительства о продлении выплат на проживание еще на шесть месяцев, автоматические выплаты будут поступать на карты ВПЛ как минимум до февраля 2026 года.

Помощь для ВПЛ составит:

3 000 грн для детей и лиц с инвалидностью;

2 000 грн для всех остальных переселенцев.

Выплаты будут поступать 15 и 28 числа каждого месяца на банковские счета ВПЛ.