Із 1 січня 2026 року в Україні почали діяти оновлені правила нарахування соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям. Держава змінила підхід до підтримки таких сімей, об’єднавши кілька видів виплат в одну базову соціальну допомогу.

Про те, як відтепер визначатиметься розмір допомоги малозабезпеченим сім’ям у 2026 році і на яку суму можна розраховувати, далі в матеріалі.

Єдина базова соціальна допомога – головна новація 2026 року

У вересні 2025 року Кабінет міністрів України ухвалив рішення змінити формат державної підтримки малозабезпечених сімей.

Від початку 2026 року всі основні виплати для цієї категорії населення об’єднали в єдину базову соціальну допомогу.

Змінився й сам принцип розрахунку. Виплата визначатиметься як різниця між базовою сумою, встановленою для конкретної родини, та її реальним середньомісячним доходом.

Базову величину уряд закріпив на рівні 4 500 грн. Очікується, що така система зробить соціальну підтримку більш адресною та зрозумілою, насамперед для найбільш уразливих сімей.

Які види допомоги об’єднають у 2026 році

Зміни торкнуться громадян, які нині отримують такі виплати:

допомогу малозабезпеченим сім’ям;

допомогу на дітей одиноким матерям;

виплати на дітей із багатодітних родин;

тимчасову допомогу дітям, батьки яких не сплачують аліменти або місце їхнього перебування невідоме;

соціальну допомогу людям без права на пенсію та особам з інвалідністю.



Допомога малозабезпеченим сім’ям: умови отримання

Родина часто змушена оформлювати кілька різних видів допомоги, що ускладнює процедуру, забирає багато часу та створює плутанину щодо підстав для призначення чи відмови у виплатах.

Окрім того, більшість цих допомог прив’язані до прожиткового мінімуму, зростання якого відбувається повільно, що знижує реальну ефективність соцпідтримки.

Відповідно до державного бюджету на 2026 рік, прожитковий мінімум в Україні становитиме 3 209 грн, що майже на 10% більше, ніж торік.

Окремі показники прожиткового мінімуму будуть такими:

для дітей до 6 років – 2 817 грн;

для дітей від 6 до 18 років – 3 512 грн;

для працездатних осіб – 3 328 грн;

для людей, які втратили працездатність, – 2 595 грн;

для визначення посадових окладів суддів – 1 600 грн;

для працівників податкових, митних та інших держорганів – 1 600 грн;

для розрахунку зарплат прокурорів окружної прокуратури – 1 600 грн;

для доплат громадянам, які проживають у зонах радіоактивного забруднення – 1 600 грн.

Як розраховуватиметься базова соціальна допомога сім’ї

Базова сума у 4 500 грн застосовуватиметься:

до першого члена сім’ї, який подає заяву;

до кожної дитини до 18 років;

до осіб з інвалідністю I або II групи.

Для інших членів родини враховуватимуть 70% від цієї суми, тобто 3 150 грн.

Розмір допомоги визначатиметься індивідуально – як різниця між загальною базовою величиною для всієї родини та її фактичним середньомісячним доходом.

Приклад. Неповна сім’я з матері та дитини до 2 років, де жінка не має доходів:

4 500 грн – на матір;

4 500 грн – на дитину.

Отже, загальна базова сума – 9 000 грн.

Допомога малозабезпеченим сім’ям: як оформити

Оформлення допомоги малозабезпеченим сім’ям здійснюється онлайн та офлайн.

Подати заявку онлайн можна через портал або додатки державних сервісів:

Дія. Зайдіть у розділ Сервіси, Допомога від держави, Базова соціальна допомога, Отримати допомогу.

Портал ПФУ або мобільний додаток ПФУ. Скористайтеся вебпорталом або додатком Пенсійного фонду України.



Заяву також можна подати в паперовому вигляді через:

ЦНАП;

Сервісні центри Пенсійного фонду України;

Уповноважених осіб місцевих рад (сільських, селищних чи міських);

Поштове відправлення на адресу ПФУ.

Хто не отримає допомогу малозабезпеченим сім’ям у 2026 році

Виплати не призначатимуться сім’ям, у яких:

є працездатні члени (18+), які понад три місяці не працюють, не навчаються, не служать, не ведуть бізнес і не перебувають на обліку в центрі зайнятості;

хтось із членів родини протягом року здійснив покупку або набув майно на суму понад 100 тис. грн (крім витрат на лікування, освіту та комунальні послуги);

на банківських рахунках або в облігаціях зберігається понад 100 тис. грн;

у власності є друга квартира чи будинок (за винятком житла в зоні бойових дій або зруйнованого через війну);

є більше одного автомобіля віком до 15 років (крім мопеда чи причепа).