В Украине вводятся изменения в работе экспертных команд в сфере здравоохранения. Новые правила касаются порядка проведения оценки и фиксации рассмотрения дел и направлены на то, чтобы сделать процедуры более прозрачными и понятными.

О новых правилах установления инвалидности в Украине мы поговорили с адвокатом Адвокатского бюро Ивана Хомича Еленой Воронковой.

Изменение правил установления инвалидности: что известно

По словам адвоката, многокомпонентная реформа по действительному определению состояния здоровья в соответствующих медицинских учреждениях началась еще в конце 2024 года с принятием постановления Кабмина № 1338, из-за массовых случаев коррупции среди сотрудников медико-социальных экспертных комиссий (далее — МСЭК).

Тогда в процессе изменения правил установления инвалидности в Украине были прекращены полномочия МСЭК и Центральной медико-социальной экспертной комиссии Министерства здравоохранения.

С 01.01.2025 начали действовать экспертные команды по оценке повседневного функционирования человека. Прошел почти год и можно немного подвести итоги по результатам проведенной реформы.

— Да, стало меньше влияния на направление на осмотр врачей больного, это теперь делают семейные врачи, вся процедура направления и осмотра дублируется в электронной системе, что позволяет прозрачно проверить и отследить состояние прохождения лицом экспертной оценки, — рассказала адвокат.

При оценке учитывают не только наличие болезни, но и ее влияние на возможность человека осуществлять свою повседневную деятельность. Вроде бы все очень даже хорошо и соответствует международным нормам.

Вместе с тем, как и любая другая реформа, эта требует времени на ее надлежащее внедрение и применение именно с учетом текущих реалий:

Например, в настоящее время все еще нередки случаи рассмотрения документов, поданных лицами еще до ликвидации МСЭК.

Обжалование осуществляется в один орган — Центр оценки функционального состояния лица, расположенный в городе Днепр, и его сотрудники физически не справляются с тем количеством обращений, которые поступают к ним в установленные сроки. Приходится судиться просто за то, чтобы жалобу быстрее рассмотрели.

К тому же, еще и законодательство существенно меняет правила установления инвалидности в Украине. То, что давало основания для инвалидности в 2024 году, сейчас может уже не быть даже основанием для направления на осмотр врачей.

— Что касается военнообязанных и военнослужащих, то у них вообще критерии определения степени пригодности с каждым разом все более ужесточаются и реформируются не в пользу тех, кто проходит осмотр, — рассказала юрист.

Правила установления инвалидности 2026: изменения с 1 января

С 1 января 2026 года аудиофиксация работы экспертных команд в Украине станет обязательной во время очной, выездной и дистанционной оценки с применением телемедицины. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

Заочные оценки не подпадают под это требование, однако экспертная команда может осуществлять запись по собственной инициативе. До начала 2026 года аудиофиксация остается добровольной, тогда как видеозапись и в дальнейшем не является обязательной.

Лицо, которое оценивают, или его представитель имеет право самостоятельно вести аудио- или видеозапись, а также фотографировать документы, которые оформляются во время процедуры. Для этого необходимо заранее подать заявление в учреждение здравоохранения с обязательством не препятствовать оценке и использовать записи исключительно для обжалования решения. Без такого заявления учреждение может отказать в разрешении на запись.

Начиная с 2026 года человек также сможет получить копию аудиозаписи, сделанной экспертной командой, обратившись с соответствующим ходатайством.

Аудио- и видеоматериалы разрешено использовать при подаче жалоб или судебном разбирательстве, однако их публичное распространение без согласия всех участников запрещено. Аудиозаписи будут храниться в медицинских учреждениях в течение трех лет с соблюдением требований безопасности и ограниченного доступа.