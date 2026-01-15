Плановые и аварийные отключения электроэнергии, а также резкие скачки напряжения все чаще приводят к поломке бытовой техники. Котлы, холодильники, телевизоры и компьютеры выходят из строя буквально за секунды.

Как получить компенсацию за сгоревшую технику из-за перепадов напряжения, читайте в нашем материале.

Как получить компенсацию за технику, поврежденную из-за скачков напряжения

Большинство потребителей считают это неизбежным следствием войны и не пытаются добиваться компенсации. Впрочем, как объяснили в Центре правовой помощи, даже в таких условиях действует законодательство, которое обязывает электросети отвечать за качество электроэнергии.

Вопрос качества электроснабжения регулируется Законом Украины О рынке электрической энергии и Правилами розничного рынка электрической энергии, утвержденными НКРЭКУ. Согласно этим нормам, оператор системы распределения (облэнерго) обязан обеспечивать надлежащие параметры электроэнергии — напряжение, частоту и непрерывность поставки.

Более того, Гражданский кодекс Украины предусматривает обязанность возмещения ущерба, если он был причинен в результате ненадлежащего предоставления услуги. Это означает, что если техника сгорела из-за аварии в сети или перепада напряжения по вине оператора, потребитель имеет право требовать компенсацию.

В то же время важно понимать распределение ответственности:

облэнерго отвечает за внешние сети и качество электроэнергии;

поставщик электроэнергии — только за счета и договор;

внутренняя проводка в доме — зона ответственности ОСМД, управляющей компании или владельца жилья.

Инструкция по получению компенсации за технику, поврежденную из-за скачков напряжения:

Сразу после скачка напряжения или аварийного отключения нужно обесточить жилье. Далее, обратиться на горячую линию облэнерго и сообщить об аварийной ситуации. Обязательно следует записать номер заявки, дату и время обращения.

Пригласить представителей оператора для выезда на место с целью проверки и составления акта о ненадлежащем качестве электроснабжения или аварийной ситуации.

Поврежденную технику не стоит ремонтировать сразу. Ее нужно передать в сервисный центр для диагностики и получить письменное заключение, в котором указано, что поломка произошла именно из-за перепада напряжения или аварии в электросети. Также желательно сохранить чеки или документы, подтверждающие стоимость техники или ее восстановления.

Следующий этап — письменная претензия к оператору системы распределения. В ней указывают обстоятельства происшествия, перечень поврежденной техники и прилагают копии всех собранных документов. Претензию можно подать через официальный сайт, по почте или лично.

Если облэнерго отказывает в возмещении или не реагирует, юристы советуют обращаться в НКРЭКУ или Госэнергонадзор. Параллельно потребитель имеет право подать иск в суд.

В Центре правовой помощи отмечают, что суды все чаще становятся на сторону потребителей. При наличии доказательств суд может обязать оператора выплатить не только деньги на ремонт из-за резких скачков электричества. Это не только стоимость ремонта или замены техники, но и сопутствующие расходы.

Компенсация за бытовую технику, поврежденную из-за резких скачков электричества, не начисляется автоматически. Но если действовать последовательно, фиксировать каждый шаг и ссылаться на нормы закона, шансы на возмещение вполне реальны.

Даже в сложных условиях энергосистема работает в правовом поле, а права потребителей остаются защищенными.