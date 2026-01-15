Планові й аварійні відключення електроенергії, а також різкі стрибки напруги все частіше призводять до поломки побутової техніки. Котли, холодильники, телевізори та комп’ютери виходять з ладу буквально за секунди.

Як отримати компенсацію за згорілу техніку через перепади напруги, читайте в нашому матеріалі.

Як отримати компенсацію за техніку, пошкоджену через стрибки напруги

Більшість споживачів вважають це неминучим наслідком війни та не намагаються добиватися компенсації. Втім, як пояснили у Центрі правової допомоги, навіть у таких умовах діє законодавство, яке зобов’язує електромережі відповідати за якість електроенергії.

Зараз дивляться

Питання якості електропостачання регулюється Законом України Про ринок електричної енергії та Правилами роздрібного ринку електричної енергії, затвердженими НКРЕКП. Згідно з цими нормами, оператор системи розподілу (обленерго) зобов’язаний забезпечувати належні параметри електроенергії – напругу, частоту та безперервність постачання.

Ба більше, Цивільний кодекс України передбачає обов’язок відшкодування шкоди, якщо вона була завдана внаслідок неналежного надання послуги. Це означає, якщо техніка згоріла через аварію в мережі або перепад напруги з вини оператора, споживач має право вимагати компенсацію.

Водночас важливо розуміти розподіл відповідальності:

обленерго відповідає за зовнішні мережі та якість електроенергії;

постачальник електроенергії – лише за рахунки та договір;

внутрішня проводка в будинку – зона відповідальності ОСББ, керуючої компанії або власника житла.

Інструкція з отримання компенсації за техніку, пошкоджену через стрибки напруги:

Одразу після стрибка напруги або аварійного відключення потрібно знеструмити житло. Далі, звернутися на гарячу лінію обленерго та повідомити про аварійну ситуацію. Обов’язково слід записати номер заявки, дату і час звернення.

Запросити представників оператора для виїзду на місце з метою перевірки та складання акту про неналежну якість електропостачання або аварійну ситуацію.

Пошкоджену техніку не варто ремонтувати одразу. Її потрібно передати до сервісного центру для діагностики та отримати письмовий висновок, у якому зазначено, що поломка сталася саме через перепад напруги або аварію в електромережі. Також бажано зберегти чеки або документи, що підтверджують вартість техніки або її відновлення.

Наступний етап – письмова претензія до оператора системи розподілу. У ній вказують обставини події, перелік пошкодженої техніки та додають копії всіх зібраних документів. Претензію можна подати через офіційний сайт, поштою або особисто.

Якщо обленерго відмовляє у відшкодуванні або не реагує, юристи радять звертатися до НКРЕКП або Держенергонагляду. Паралельно споживач має право подати позов до суду.

У Центрі правової допомоги зазначають, що суди дедалі частіше стають на бік споживачів. За наявності доказів суд може зобов’язати оператора виплатити не лише гроші на ремонт через різкі стрибки електрики. Це не лише вартість ремонту чи заміни техніки, а й супутні витрати.

Компенсація за побутову техніку, пошкоджену через різкі стрибки електрики, не нараховується автоматично. Але якщо діяти послідовно, фіксувати кожен крок і посилатися на норми закону, шанси на відшкодування є цілком реальними.

Навіть у складних умовах енергосистема працює в правовому полі, а права споживачів залишаються захищеними.