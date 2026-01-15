Многодетные семьи в Украине имеют право на государственные льготы для оплаты коммунальных услуг. Но не все люди знают, как их получить.

В этом материале мы расскажем, как правильно оформить льготы, куда обращаться и какие документы потребуются — подробнее читайте на Фактах ICTV.

Как оформить льготы на коммунальные услуги многодетным семьям 2026

Семьям, воспитывающим трех и более детей, предоставляется 50-процентная скидка на:

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оплату жилья в пределах норм, предусмотренных законодательством (21 кв. метр общей площади жилья на каждого члена семьи, постоянно проживающего в жилом помещении (доме), и дополнительно 10,5 кв. метра на семью);

пользование коммунальными услугами (газоснабжение, электроснабжение и другие услуги) и на стоимость сжиженного баллонного газа для бытовых нужд в пределах норм и социальных нормативов, определенных Кабинетом Министров Украины;

стоимость топлива в случае если соответствующие дома не имеют центрального отопления.

Льготы предоставляются многодетным семьям независимо от вида жилья и формы собственности на него.

Назначаются на 12 месяцев с месяца, когда такое право возникает.

Обратите внимание! Льготы на коммунальные услуги многодетным семьям предоставляются, если размер среднемесячного совокупного дохода семьи в расчете на одного человека за предыдущие шесть месяцев не превышал величины дохода, который дает право на налоговую социальную льготу. В 2026 году эта сумма составляет 4 660грн.

Имеет ли право семья получать льготы, определяет Пенсионный фонд Украины.

Чтобы оформить льготы на коммунальные услуги, многодетным семьям в 2026 году необходимо обратиться в Пенсионный фонд Украины.

Это можно сделать 3 способами:

Прийти в сервисный центр Отправить документы по электронной почте на адрес Пенсионного фонда info@pfu.gov.ua; Подать документы онлайн через портал Дія электронных услуг

Какие документы понадобятся

Чтобы оформить льготы на коммунальные услуги и оплату жилья, необходимо иметь удостоверение многодетной семьи. С его помощью семья будет зарегистрирована в Едином реестре льготников. После проверки в Реестре и для оформления льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг, многодетная семья должна предоставить следующие документы:

заявление о внесении сведений в ЕГАРП;

заявление о предоставлении льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг и на оплату жилья;

копию паспорта и его оригинал;

копию паспорта и его оригинал; копию справки о присвоении регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика и ее оригинал;

копии документов, подтверждающих право на льготы (всех членов семьи) и их оригиналы;

декларации о доходах членов семьи будущего льготника;

декларации о доходах членов семьи будущего льготника; копию трудовой книжки (при наличии) и ее оригинал;

справки о наличии в жилом помещении печного отопления и/или кухонного очага на твердом топливе (в случае оформления льгот на приобретение твердого топлива и сжиженного газа);

справку о статусе ВПЛ, договор аренды жилья, если многодетная семья проживает не по месту регистрации, или акт обследования материально-бытовых условий домохозяйства/фактического места жительства.

Если льготы были оформлены ранее, то для их продления, в случае отсутствия изменения обстоятельств, влияющих на предоставление льгот, и для определения права на льготы на следующий период предоставляется только декларация о доходах и справки о доходах.

Источник : Пенсионный фонд

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