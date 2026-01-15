Как оформить льготы на коммунальные услуги многодетным семьям в 2026 году
Многодетные семьи в Украине имеют право на государственные льготы для оплаты коммунальных услуг. Но не все люди знают, как их получить.
В этом материале мы расскажем, как правильно оформить льготы, куда обращаться и какие документы потребуются — подробнее читайте на Фактах ICTV.
Как оформить льготы на коммунальные услуги многодетным семьям 2026
Семьям, воспитывающим трех и более детей, предоставляется 50-процентная скидка на:
- оплату жилья в пределах норм, предусмотренных законодательством (21 кв. метр общей площади жилья на каждого члена семьи, постоянно проживающего в жилом помещении (доме), и дополнительно 10,5 кв. метра на семью);
- пользование коммунальными услугами (газоснабжение, электроснабжение и другие услуги) и на стоимость сжиженного баллонного газа для бытовых нужд в пределах норм и социальных нормативов, определенных Кабинетом Министров Украины;
- стоимость топлива в случае если соответствующие дома не имеют центрального отопления.
Льготы предоставляются многодетным семьям независимо от вида жилья и формы собственности на него.
Назначаются на 12 месяцев с месяца, когда такое право возникает.
Обратите внимание! Льготы на коммунальные услуги многодетным семьям предоставляются, если размер среднемесячного совокупного дохода семьи в расчете на одного человека за предыдущие шесть месяцев не превышал величины дохода, который дает право на налоговую социальную льготу. В 2026 году эта сумма составляет 4 660грн.
Имеет ли право семья получать льготы, определяет Пенсионный фонд Украины.
Чтобы оформить льготы на коммунальные услуги, многодетным семьям в 2026 году необходимо обратиться в Пенсионный фонд Украины.
Это можно сделать 3 способами:
- Прийти в сервисный центр Пенсионного фонда Украины или к уполномоченным должностным лицам исполнительного органа городского, сельского, поселкового совета, соответствующих территориальных общин или центров предоставления административных услуг (ЦНАП);
- Отправить документы по электронной почте на адрес Пенсионного фонда info@pfu.gov.ua;
- Подать документы онлайн через портал Дія, вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда Украины или через мобильное приложение Пенсионного фонда.
Какие документы понадобятся
Чтобы оформить льготы на коммунальные услуги и оплату жилья, необходимо иметь удостоверение многодетной семьи. С его помощью семья будет зарегистрирована в Едином реестре льготников. После проверки в Реестре и для оформления льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг, многодетная семья должна предоставить следующие документы:
- заявление о внесении сведений в ЕГАРП;
- заявление о предоставлении льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг и на оплату жилья;
копию паспорта и его оригинал;
- копию справки о присвоении регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика и ее оригинал;
- копии документов, подтверждающих право на льготы (всех членов семьи) и их оригиналы;
декларации о доходах членов семьи будущего льготника;
- копию трудовой книжки (при наличии) и ее оригинал;
- справки о наличии в жилом помещении печного отопления и/или кухонного очага на твердом топливе (в случае оформления льгот на приобретение твердого топлива и сжиженного газа);
- справку о статусе ВПЛ, договор аренды жилья, если многодетная семья проживает не по месту регистрации, или акт обследования материально-бытовых условий домохозяйства/фактического места жительства.
Если льготы были оформлены ранее, то для их продления, в случае отсутствия изменения обстоятельств, влияющих на предоставление льгот, и для определения права на льготы на следующий период предоставляется только декларация о доходах и справки о доходах.