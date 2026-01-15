Багатодітні сім’ї в Україні мають право на державні пільги для комунальних послуг. Але не всі люди знають, як їх отримати.

В цьому матеріалі ми розкажемо, як правильно оформити пільги, куди звертатися та які документи будуть потрібні — докладніше читайте на Фактах ICTV.

Як оформити пільги на комунальні послуги багатодітним сім’ям 2026

Родинам, які виховують трьох і більше дітей, надається 50-відсоткова знижка на:

оплату житла в межах норм, передбачених законодавством (21 кв. метр загальної площі житла на кожного члена сім’ї, який постійно проживає в жилому приміщенні (будинку), та додатково 10,5 кв. метра на сім’ю);

користування комунальними послугами (газопостачання, електропостачання та інші послуги) та на вартість скрапленого балонного газу для побутових потреб в межах норм та соціальних нормативів, визначених Кабінетом Міністрів України;

вартість палива у разі якщо відповідні будинки не мають центрального опалення.

Пільги надаються багатодітним сім’ям незалежно від виду житла та форми власності на нього.

Призначається на 12 місяців з місяця, коли таке право виникає.

Зверніть увагу! Пільги на комунальні послуги багатодітним сім’ям надаються, якщо розмір середньомісячного сукупного доходу сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу. У 2026 році ця сума становить 4 660 грн.

Чи має право сім’я отримувати пільги, визначає Пенсійний фонд України.

Щоб оформити пільги на комунальні послуги, багатодітним сім’ям у 2026 році необхідно звернутися до Пенсійного фонду України.

Це можна зробити трьома способами:

Прийти до сервісного центру Надіслати документи електронною поштою на адресу Пенсійного фонду info@pfu.gov.ua; Подати документи онлайн через портал Дія електронних послуг

Які документи знадобляться

Щоб оформити пільги на комунальні послуги та оплату житла, необхідно мати посвідчення багатодітної сім’ї. За його допомогою родина буде зареєстрована в Єдиному реєстрі пільговиків. Після перевірки в Реєстрі та для оформлення пільг з оплати житлово-комунальних послуг, багатодітна родина має надати такі документи:

заяву про внесення відомостей до ЄДАРП;

заяву про надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг та на оплату житла;

копію паспорта та його оригінал;

копію довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків та її оригінал;

копії документів, що підтверджують право на пільги (всіх членів сім’ї) та їхні оригінали;

декларації про доходи членів сім’ї майбутнього пільговика;

копію трудової книжки (за наявності) та її оригінал;

довідки про наявність у житловому приміщенні пічного опалення та/або кухонного вогнища на твердому паливі (у разі оформлення пільг на придбання твердого палива й скрапленого газу);

довідку про статус ВПО, договір оренди житла, якщо багатодітна сім’я проживає не за місцем реєстрації, або акт обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства/фактичного місця проживання.

Якщо пільги були оформлені раніше, для їх продовження, у разі відсутності зміни обставин, які впливають на надання пільг, та для визначення права на пільги на наступний період надається лише декларація про доходи та довідки про доходи.

Джерело : Пенсійний фонд