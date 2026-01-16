Украина имеет достаточные запасы топлива и рабочие маршруты постоянных поставок, несмотря на постоянные атаки РФ.

Об этом сообщил первый вице-премьер-министр энергетики Украины Денис Шмыгаль.

Импорт топлива в Украину: что известно

Сейчас смотрят

Денис Шмыгаль отметил, что в декабре страна вышла на рекордные показатели импорта за последний год.

– С начала этого года уже импортировано более 220 тыс. тонн топлива. Ежедневно в Украину поступают тысячи тонн бензина и дизельного топлива. Это позволяет поддерживать стабильные резервы на уровне более 20 дней среднего потребления, – сообщил он.

Министр энергетики подчеркнул, что Украина постоянно находится на связи с участниками рынка и логистикой, чтобы оперативно реагировать на любые изменения.

Напомним, в Украине из-за массированных атак Российской Федерации на объекты энергетической инфраструктуры введен режим чрезвычайной ситуации.

Ранее директор Консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн рассказал, как рост курса валют и подорожание нефти создают предпосылки для коррекции цен на топливо в Украине.