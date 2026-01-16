Україна має достатні запаси пального та робочі маршрути постійного постачання, попри постійні атаки РФ.

Про це повідомив перший віцепем’єр-міністр енергетики України Денис Шмигаль.

Імпорт пального в Україну: що відомо

Денис Шмигаль зауважив, що в грудні країна вийшла на рекордні показники імпорту за останній рік.

– Від початку цього року вже імпортовано понад 220 тис. тонн палива. Щодня в Україну заходять тисячі тонн бензину та дизелю. Це дозволяє підтримувати стабільні резерви на рівні понад 20 днів середнього споживання, – повідомив він.

Міністр енергетики наголосив, що Україна постійно знаходиться на зв’язку з учасниками ринку та логістикою, аби оперативно реагувати на будь-які зміни.

Нагадаємо, в Україні через масовані атаки російської федерації на об’єкти енергетичної інфраструктури запроваджено режим надзвичайної ситуації.

Раніше директор Консалтингової групи А-95 Сергій Куюн розповів, як зростання курсу валют і подорожчання нафти створюють передумови для корекції цін на пальне в Україні.