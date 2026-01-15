Зростання курсу валют і подорожчання нафти створюють передумови для корекції цін на пальне в Україні. Утім, різкого стрибка наразі не очікується.

Про це Фактам ICTV розповів директор Консалтингової групи А-95 Сергій Куюн.

Що буде з цінами на пальне в Україні

Експерт зазначив, що ціни на АЗС безпосередньо залежать від ситуації на валютному ринку, адже все пальне в Україні є імпортним. Відповідно, чим дорожчий долар і євро, тим вищою стає собівартість пального в гривні.

– Фактично кожна копійка зростання курсу долара — це копійка в ціні на пальне. Якщо ми бачимо, що валюта з початку року подорожчала більш ніж на гривню, це означає, що собівартість літру пального теж зросла, — пояснив Куюн, додавши, що роздрібним мережам поки що вдається втримати ціни.

Сергій Куюн зазначив, що підвищення акцизів з 1 січня 2026 року суттєво не позначилося на вартості пального, лише газ здорожчав у середньому приблизно на 30 копійок.

Зараз до цієї ситуації додається валютний чинник, а також зростання світових цін на нафту. Якщо протягом місяця барель нафти коштував близько $60, то днями вартість піднялася до $64.

– Це свідчить про те, що ціни на пальне на АЗС в Україні можуть відкорегувати. Йдеться не про різке підвищення, а про корекцію в межах 50 копійок – 1 гривні за літр, – сказав Куюн.

Експерт прогнозує, що підвищення цін на АЗС може відбутися протягом найближчих 10 днів і стосуватиметься насамперед бензину та дизельного пального.

Куюн додав, що наступні поставки пального вже будуть дорожчими. Зростання курсу валют додає близько гривні до собівартості, і ще приблизно 50 копійок – 1 гривню формує підвищення закупівельних цін.

– Тобто у нас плюс 2 гривні до собівартості пального. За таких умов роздрібним мережам буде складно утримувати поточні ціни, ще й після підвищення акцизів. Для дизпального це означатиме підвищення майже на 5 гривень. Це не може минути без коригування цін, – додав експерт.