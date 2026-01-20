В соответствии с законом о государственном бюджете на 2026 год, произошло повышение минимальной заработной платы по сравнению с предыдущим годом. Это, в свою очередь, ощутимо сказалось на размерах социальных выплат, ведь значительная их часть рассчитывается с учетом минимальной зарплаты и показателя прожиточного минимума.

Каков размер минимальной зарплаты в Украине в 2026 году и на что повлияло ее увеличение, читайте в нашем материале.

Минимальная зарплата в Украине в 2026 году

В Украине обновили размер минимальной заработной платы 2026 — теперь он равен 8 647 грн. Это имеет значение, поскольку именно от “минималки” зависят отдельные расчеты социальных и страховых выплат, в частности в случаях временной потери трудоспособности.

Сейчас смотрят

В соответствии с нормами закона об общеобязательном государственном социальном страховании, для застрахованных лиц, которые за последние 12 месяцев перед наступлением страхового случая имеют страховой стаж менее шести месяцев, действуют определенные ограничения.

На какие выплаты влияет размер минимальной зарплаты в 2026 году

В частности, выплаты по больничным начисляются с фактического дохода, с которого уплачивались страховые взносы, но не могут превышать сумму, рассчитанную на основе минимальной заработной платы в 2026 году, или зарплаты, действующей на момент наступления страхового случая.

Пособие по беременности и родам также определяется из реального дохода, однако его максимальный размер ограничивается двойной минимальной заработной платой.

Итак, для лиц со стажем менее шести месяцев максимальная возможная выплата за один календарный день в 2026 году составит:

284,07 грн — в случае временной нетрудоспособности;

568,13 грн — в случае беременности и родов.

В то же время закон предусматривает, что пособие по беременности и родам не может быть меньше суммы, рассчитанной из минимальной зарплаты. То есть минимальный дневной размер такой выплаты также составляет 284,07 грн для страховых случаев, начавшихся с 1 января 2026 года.

Более того, с ростом минимальной зарплаты увеличился и предельный размер базы для начисления ЕСВ. С начала 2026 года он равен 172 940 грн. Соответственно, максимальная сумма страховых выплат за один день — как по больничным, так и по декретным, может достигать 5 681,34 грн.

Источник : Пенсионный фонд

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.