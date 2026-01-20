Відповідно до закону про державний бюджет на 2026 рік, відбулося підвищення мінімальної заробітної плати порівняно з попереднім роком. Це, своєю чергою, відчутно позначилося на розмірах соціальних виплат, адже значна їх частина розраховується з урахуванням мінімальної зарплати та показника прожиткового мінімуму.

Який розмір мінімальної зарплати в Україні у 2026 році та на що вплинуло її збільшення, читайте в нашому матеріалі.

Мінімальна зарплата в Україні у 2026 році

В Україні оновили розмір мінімальної заробітної плати 2026 – тепер він дорівнює 8 647 грн. Це має значення, оскільки саме від “мінімалки” залежать окремі розрахунки соціальних і страхових виплат, зокрема у випадках тимчасової втрати працездатності.

Відповідно до норм закону про загальнообов’язкове державне соціальне страхування, для застрахованих осіб, які за останні 12 місяців перед настанням страхового випадку мають страховий стаж менше шести місяців, діють певні обмеження.

На які виплати впливає розмір мінімальної зарплати у 2026 році

Зокрема, виплати по лікарняних нараховуються з фактичного доходу, з якого сплачувалися страхові внески, але не можуть перевищувати суму, обчислену на основі мінімальної заробітної плати у 2026 році, або зарплатні, що діє на момент настання страхового випадку.

Допомога у зв’язку з вагітністю та пологами також визначається з реального доходу, однак її максимальний розмір обмежується подвійною мінімальною заробітною платою.

Отже, для осіб зі стажем менше шести місяців найбільша можлива виплата за один календарний день у 2026 році становитиме:

284,07 грн – у разі тимчасової непрацездатності;

568,13 грн – у разі вагітності та пологів.

Водночас закон передбачає, що допомога по вагітності та пологах не може бути меншою за суму, розраховану з мінімальної зарплати. Тобто мінімальний денний розмір такої виплати також становить 284,07 грн для страхових випадків, що почалися з 1 січня 2026 року.

Ба більше, зі зростанням мінімальної зарплати збільшився і граничний розмір бази для нарахування ЄСВ. З початку 2026 року він дорівнює 172 940 грн. Відповідно, максимальна сума страхових виплат за один день – як за лікарняними, так і за декретними, може сягати 5 681,34 грн.

