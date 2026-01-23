Українці, які подали заявки, вже отримали виплати Зимової підтримки – ту саму тисячу гривень від держави.

Чи можна буде купити продукти на 1 000 від Зеленського, читайте в нашому матеріалі.

Чи можна витратити 1 000 гривень Зеленського на продукти

Ще до подання заяв на отримання 1 000 грн в уряді зазначали можливість використання коштів на придбання продуктів харчування.

Проте, проведений нами експеримент, деталі якого доступні за посиланням, не підтвердив цієї можливості на практиці, оскільки виявилося неможливим здійснити відповідні транзакції для оплати продуктів.

Коли можна буде витратити 1 000 від Зеленського на продукти

У Мінсоцполітики пояснили, що з 11 грудня українці отримали змогу купувати продукти українського виробництва (крім підакцизних) із використанням коштів державних ініціатив Зимова підтримка та Національний кешбек.

Першими цю опцію запровадили торгові мережі Fozzy Group (Сільпо, Фора, THRASH!ТРАШ!, Fozzy) та Близенько.

Починаючи з 18 грудня, до програми приєдналися ще п’ять торгових мереж: Auchan, SPAR, VARUS, Torba, а також Сім23 і Сімі.

Окрім цього, для українців відкрили можливість здійснювати покупки онлайн — на маркетплейсі MAUDAU тепер можна оплачувати замовлення карткою Національний кешбек.

24 грудня в Дії поінформували про розширення списку магазинів, де можна використати тисячу гривень зимової підтримки, що надходить на картку Національний кешбек. До програми також долучилися мережа NOVUS, LIGA PRIM та інтернет-магазин ROZETKA.

22 січня 2026 року Міністерство економіки поінформувало про розширення переліку торгових мереж, у яких українці можуть розраховуватися коштами програм Зимова підтримка та Національний кешбек. До ініціативи приєдналися ще чотири ритейлери: АТБ, Таврія В (разом із делікатес-маркетами Космос і супермаркетами Пюре), Дивоцін та ЛотОК. У результаті по всій країні з’явилося майже 1650 додаткових торгових точок.

У цих мережах тепер можна придбати продукти харчування українського виробництва, за винятком підакцизних товарів, використовуючи кошти Зимової підтримки та Національного кешбеку.

Крім того, в міністерстві повідомили, що найближчим часом до програми долучаться мережі Епіцентр і Рукавичка.

Водночас отримані 1 000 гривень у межах Зимової підтримки необхідно використати до 30 червня 2026 року. У разі невикористання коштів вони будуть повернуті до державного бюджету.

Як витратити 1 000 гривень Зеленського на продукти

На урядовій гарячій лінії уточнили, що розраховуватися в межах програми можна відповідно до постанови Кабміну №1443, де визначено MCC-коди.

Як купити продукти на 1 000 від Зеленського, перелік кодів торгових мереж:

MCC 5411 – супермаркети та продуктові магазини;

MCC 5499 – ринки, спеціалізовані магазини та точки продажу напівфабрикатів.

Наразі кошти Зимової підтримки вже можна використовувати на низку послуг та товарів. Наприклад, у книжкових магазинах, з якими співпрацює програма. У мережі Yakaboo нам підтвердили, що тисячу гривень можна витратити на книги, позначені спеціальною синьою сніжинкою.

Також гроші можна спрямувати на оплату послуг Укрпошти. Крім того, там можна придбати й харчові продукти українського виробництва, які відповідають вимогам програми.

