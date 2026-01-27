На этой неделе учителя по всей территории Украины начнут получать первые повышенные зарплаты. С 1 января 2026 года зарплаты педагогов в школах вырастут на 30%.

Об этом заявила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Свириденко о повышении зарплат учителей

– Безопасное и качественное образование – это один из ключевых приоритетов правительства. Профессия учителя должна быть достойно оплачиваемой и конкурентоспособной. Правительство последовательно работает над тем, чтобы обеспечить всем педагогам достойные условия труда, – заявила премьер-министр.

Свириденко поручила Министерству образования и науки совместно с руководителями ОВА и местными властями проработать вопрос в каждом регионе.

По ее словам, повышение выплат учителям и педагогам должно быть своевременным и в полном объеме — на основе государственной образовательной субвенции и доплат органов местного самоуправления.

В то же время в этом году сохранятся дополнительные доплаты: 2 тыс. грн – для всех учителей, а 4 тыс. грн – для педагогов в прифронтовых общинах.

Как утверждает Свириденко, это лишь первая часть повышения оплаты труда учителей, запланированного на 2026 год.

На следующем этапе запланирован дополнительный рост зарплат на 20% с 1 сентября для всех категорий педагогов.

– Украинские учителя остаются рядом с детьми даже в самые тяжелые времена и продолжают учить в условиях постоянных тревог, обстрелов и отключений. Спасибо каждому и каждой, кто работает с детьми ежедневно, – подчеркнула Свириденко.

